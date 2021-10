Emei Ceci vai passar por ampliação e alunos serão realocados

25 out 2021 às 19:43 • Última atualização 25 out 2021 às 21:20

Sala de coordenação será ampliada e sanitário dos estudantes será adaptados para acessibilidade - Foto: Ernesto Rodrigues - O Liberal.JPG

A Emei (Escola Municipal de Educação Infantil) Ceci, do bairro Jardim Brasília, em Americana, vai passar por ampliação e, por conta das obras, os 79 alunos matriculados na instituição serão realocados em outra unidade escolar.

As obras, no entanto, ainda não tem data de início, já que a abertura dos envelopes das empresas interessadas na execução da ampliação será no dia 4 de novembro, de acordo com o edital de licitação publicado pela prefeitura no último dia 19.

A Secretaria de Educação adiantou que o sanitário dos alunos será ampliado e adequado para acessibilidade. Além disso, a sala de coordenação também será ampliada.

No período de reforma, que tem prazo previsto de duração de 60 dias a partir da emissão da ordem de serviço, os estudantes serão realocados em outra unidade. A prefeitura, entretanto, não explicou de que forma essa transferência temporária será realizada e para onde os alunos serão encaminhados.

Questionada se outras escolas municipais também precisam passar por obras de adaptação do sanitário para alunos portadores de necessidades especiais, a prefeitura informou que tem promovido obras para adequação “tendo em vista que parte das unidades são mais antigas”, trouxe nota.