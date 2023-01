Em visita à UPA São José, secretário de Saúde fala em transparência nas obras

A Prefeitura de Americana convidou a imprensa, vereadores e demais autoridades para visitarem a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) São José, na Avenida Cillos na manhã desta quarta-feira (18). O objetivo da ação, segundo o secretário de saúde Danilo Carvalho de Oliveira, é dar transparência ao processo de reforma do posto, que está fechado desde 2017 e deve ser reinaugurado na segunda quinzena de março.

Secretário de Saúde fala em dar transparência ao processo de reforma da UPA São José – Foto: Paula Nacasaki / LIBERAL

A OS (Organização Social) Santa Casa de Misericórdia de Chavantes, contratada para realizar os serviços, tem um prazo de 45 dias após a assinatura do contrato (que aconteceu no dia 12 deste mês), para entregar a unidade reformada, equipada e com funcionários. Os reparos tiveram início nesta terça-feira (17). Além da entrega dessa obra, a OS tem também a missão de gerenciar a própria UPA, o Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi e a Unacon (Unidades de Alta Complexidade em Oncologia).

Com a entrega desse novo espaço para atendimento na saúde que funcionará 24 horas, assim como o é o Pronto Atendimento do Antônio Zanaga, a estimativa é desafogar o Hospital Municipal.

De acordo com o prefeito Chico Sardelli (PV), este é o momento de olhar para frente e atuar para melhorar a saúde em Americana. A referência usada é porque na gestão do ex-prefeito Omar Najar, por conta de dificuldades financeiras na administração municipal, houve o fechamento de algumas UBS (Unidades Básicas de Saúde), incluindo a UPA São José, que teve suas atividades encerradas em 2017. As ações foram muito criticadas à época e questionadas recentemente no governo de Sardelli.

“Cada um fez aquilo que tinha que fazer, outros virão no futuro e darão continuidade, ou vão estabelecer mudanças de acordo com o cronograma de cada gestor. Este é o momento de avançar, de deixar as picuinhas de lado. A saúde é para toda a população”, pontuou o prefeito.

O Secretário de saúde Danilo Carvalho explicou, durante o ato público, que na UPA haverá atendimento interrupto, ou seja, vai funcionar 24 horas, com equipes que trabalharão em esquema de plantão. As especialidades serão clínica, pronto atendimento e pediatria.

Os vereadores que acompanharam a visita técnica nesta quarta, elogiaram a ação da secretária de saúde, pois afirmavam que há tempos os munícipes pediam respostas sobre a possível reabertura da UPA e agora, vendo como está a obra, podem dar um parecer a população.

O LIBERAL esteve presente na visita técnica e observou vidraças quebradas, infiltrações, alguns móveis ainda presentes, porém danificados, além de fiações expostas e muita sujeira.

A UPA São José foi inaugurada em 2015 e acabou sendo fechada em 2017 na gestão de Omar Najar

A UPA São José foi inaugurada em 2015 e acabou sendo fechada em 2017 na gestão de Omar Najar – Foto: Paula Nacasaki / LIBERAL A UPA São José foi inaugurada em 2015 e acabou sendo fechada em 2017 na gestão de Omar Najar

