Em vigor há um ano, lei para mudança de nome já é aplicada em Americana

Sancionada pelo então presidente Jair Bolsonaro (PL) em junho de 2022, a lei que facilitou a mudança de nomes no País, também chamada de Lei de Registros Públicos, já tem sido aplicada em Americana.

De acordo com dados do Cartório de Registro Civil da cidade, enviados após solicitação do LIBERAL, 59 pessoas pediram alguma inclusão ou alteração no nome desde que a lei entrou em vigor. Dessas, apenas duas alteraram o prenome, ou seja, o primeiro nome pelo qual a pessoa é chamada.

“São várias alterações possíveis. A primeira é o prenome. Por exemplo, a Maria quer se chamar Cecília. A segunda é a inclusão de sobrenomes, como o da mãe. A terceira é a exclusão de algum sobrenome, se tiver mais de um”, apontou Fátima Ranaldo, oficiala do cartório.

Também há ainda outras possibilidades. Uma delas é se um algum casal quiser retirar o sobrenome que foi incluído no momento do casamento ou o inverso.

Também é possível, em até 15 dias, fazer alterações nos registros de bebês, desde que haja anuência do pai. Se não houver, a mudança só pode ser realizada por meio de processo judicial.

Apenas cidadãos acima dos 18 anos podem modificar seus nomes diretamente em cartório, exceto em casos de suspeita de fraude, falsidade ou má-fé. Antes da lei, a mudança só poderia ser realizada por via judicial e nos primeiros 12 meses da maioridade, entre 18 e 19 anos.

“É muito mais fácil quando a pessoa está disposta a isso, porque é preciso dizer que ela vai ter de mudar todos os documentos: RG, registro de imóveis, entre outros. Mas é fato que a lei agilizou e simplificou esse processo. As pessoas estão buscando e tomando conhecimento disso, a tendência é que a procura aumente cada vez mais”, comentou Fátima.

“Quanto aos prenomes, não acredito que o número de pessoas que mudaram é baixo por falta de conhecimento. Tem toda a questão da atualização dos documentos e também questões psicológicas e familiares. A menos que a pessoa já seja chamada por aquele nome que ela vai escolher”, finalizou.

Quem pretende fazer alterações no nome deve comparecer a um cartório de registro civil portando RG e CPF. O procedimento custa R$ 179, somados aos gastos de notificação às entidades expedidoras de credenciais e ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral). A desistência só é possível por meio de ação.