Em uma noite, polícia autua 101 motoristas por recusa ao bafômetro em Americana

Realizada durante a Festa do Peão, operação “Sufoco” potencializou fiscalização de consumo de álcool e uso do cinto de segurança

Ação é realizada nas proximidades do km 120 da Rodovia Anhanguera (SP-330) - Foto: Polícia Militar Rodoviária / Divulgação

A operação do 4º BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária) batizada de “Sufoco”, que ocorre em virtude da Festa do Peão de Americana, teve 101 motoristas autuados por recusa ao bafômetro somente na noite deste sábado (18) para domingo. No resultado acumulado desde o início do evento, 480 motoristas cometeram a infração, classificada como gravíssima.

É o que aponta a relação divulgada neste domingo pela corporação, que empregou o efetivo policial ordinário e policiais de folga em regime especial de trabalho para operação nas proximidades do km 120 da pista norte (sentido interior) da Rodovia Anhanguera (SP-330).

Os policiais também realizaram 8.021 testes de etilômetro passivos até este sábado e 462 testes ativos. Os testes passivos são feitos por meio de um pequeno bastão que capta a presença de álcool no ar e não exige do motorista assoprar no equipamento; já nos ativos, os motoristas têm de assoprar o bafômetro. Por enquanto, só uma pessoa foi autuada por embriaguez ao volante.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“Foi potencializada a fiscalização de alcoolemia e uso correto do cinto de segurança, principais imprudências neste tipo de evento, que causam perdas de vidas”, trouxe ainda a nota, esclarecendo que, por conta do tempo chuvoso, a operação teve momentos de interrupções, “para preservar o bem-estar dos condutores e funcionalidades dos aparelhos eletrônicos”.