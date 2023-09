Em concessionária, busca por modelo branco perolizado impulsionou vendas - Foto: Claudeci Junior/Liberal

Dados da Senatran (Secretaria Nacional de Trânsito) revelam uma tendência curiosa nas ruas de Americana: a crescente preferência dos motoristas pelo branco como cor de seus veículos.

Em uma década, o número de carros brancos na cidade mais que dobrou, um crescimento que supera em muito o de cores que já eram dominantes há dez anos, como prata e preta.

Americana tem hoje 197 mil veículos em sua frota, 46 mil a mais do que em 2013. Do total atual, 77% possuem uma das quatro cores mais populares. São automóveis pretos, pretos, cinzas ou brancos.

A preferência pela cor branca, porém, disparou no período. Há dez anos, eram 19,4 mil automóveis nesta cor. Agora, são 39,5 mil – um aumento de 103%, bem acima da evolução da paleta mais popular – prata, pretos e cinzas cresceram entre 21% e 31% em uma década.

Gerente comercial da concessionária Hyundai Andreta, em Americana, Odair Santos, confirma o que dizem os números.

“Aqui, o branco é o que mais tem vendido. Foi moda em uma época e depois deixou de ser por conta dos táxis. No caso da Hyundai, o branco com detalhes cromados e a versão com detalhes em preto são combinações que atraem os consumidores, além de serem mais acessíveis do que as opções metálicas”, afirma.

Rodrigo Rangel, gerente comercial da Honda Aversa, diz que as vendas dos carros brancos aumentaram graças à versão branco perolizado.

“A opção pelo branco sólido ainda existe, mas o branco perolizado, que no documento aparece como branco, possui um brilho metálico mais refinado e um aspecto cristalino. É uma questão de gosto”, comenta.

“Antigamente, o branco era associado aos táxis, mas hoje não é mais assim. As pessoas apreciam a estética, mesmo que o branco suje um pouco mais, especialmente devido ao contraste proporcionado pelo insulfilm e partes metálicas do veículo”, diz.

Apesar do crescimento do branco, os carros pratas ainda lideram as estatísticas em Americana, com 47,1 mil unidades, seguidos de perto pelos carros pretos, que somam 41,5 mil exemplares na cidade. No Brasil, 67% dos 80,4 milhões de veículos trazem as mesmas quatro cores que predominam em Americana.

Veja a evolução do número de carros brancos em Americana

2013 19.493 2023 39.525

Prata, preta, branca, cinza e vermelho são as principais cores de veículos em Americana

Cor 2013 2023 Prata 38.836 47.102 Preta 33.460 41.551 Branca 19.493 39.525 Cinza 19.137 25.009 Vermelha 12.481 15.082

Veja a predominância de cores nas outras quatro cidades da Região do Polo Têxtil

Cor Hortolândia Nova Odessa Santa Bárbara Sumaré Prata 29501 10790 35828 40577 Preta 26762 9788 31662 38395 Branca 26211 9383 25996 38362 Cinza 18731 6065 18667 25442 Vermelha 14963 4280 14069 20484 Frota total 141.024 48.668 154.094 197.453

Fonte: Senatran