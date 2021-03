Em terreno emprestado, Sancetur deve negociar garagem com Omar

O ex-prefeito de Americana, Omar Najar (MDB), e representantes da Sancetur, responsável pelo transporte público da cidade, devem negociar nos próximos dias a manutenção ou não da garagem da empresa no terreno que pertence ao político.

Desde que a Sancetur começou a atuar de forma emergencial em Americana, em novembro de 2018, a empresa utiliza gratuitamente uma área particular do ex-prefeito, localizada na Avenida Nossa Senhora de Fátima, para guardar os ônibus urbanos e também os escolares.

Na época, Omar justificou que a empresa não tinha onde deixar os ônibus e que seu terreno estava disponível. A medida era questionada por especialistas ouvidos pelo LIBERAL, que viam indícios de “beneficiamento explícito” à empresa.

O espaço utilizado para guardar os ônibus pertence ao ex-prefeito – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Meses depois, em agosto de 2019, o então prefeito disse que cogitava alugar o espaço para a Sancetur – que atua na cidade como SouAmericana – caso ela vencesse a licitação. No entanto, a concorrência acabou interrompida diversas vezes e só foi concluída em fevereiro deste ano, no governo do prefeito Chico Sardelli (PV).

O contrato foi assinado na última terça-feira (16) e é válido por 15 anos. A concessão previa uma série de metas e melhorias, dividas em duas fases. Na primeira, entre outros itens, aparecem os investimento em garagem, a serem executados no início da operação.

Um dos itens do edital determina que, no prazo de 180 dias a partir da assinatura do contrato, a empresa deve apresentar prova material de que cumpre os compromissos assumidos na licitação, dentre eles o número de veículos, idade exigida da frota e a garagem.

Ao LIBERAL, Omar disse que não foi procurado pela empresa para discutir o caso. Por ora, ele apenas descarta vender o terreno, que continua sendo utilizado gratuitamente.

“Vender eu não vendo. Aquele terreno é do lado da fábrica [de propriedade dele]. Se eles quiserem [continuar], aí a gente tem que tratar, acertar”, resumiu Omar.

Empresário e proprietário da Sancetur, Marco Chedid informou que a empresa ainda vai estudar o que será feito.

“Como foi assinado agora [o contrato], na verdade nem pensamos nisso ainda. Como é um contrato definitivo, nós vamos ouvir a opinião da parte jurídica ainda, para ver como deve ser feito, mas o Omar não ligou. Não manifestou nada com a gente”, comentou.

Pelo edital, os investimentos globais da concessão são estimados em R$ 84,7 milhões. Desse montante, R$ 4,5 milhões aparecem em “garagem”, envolvendo instalações, locação de terreno, além de equipamentos e acessórios.