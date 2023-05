Em surto, idoso quebra móveis e ateia fogo na sua casa, em Americana

Esposa do idoso contou que ele sofreu três AVCs e que, desde então, tem se comportado de maneira agressiva

Em surto psicótico, um idoso de 68 anos colocou fogo em sua residência, no Santa Cruz, em Americana, na tarde desta segunda-feira (22). Dentro da casa estavam a sua esposa, de 66 anos, a filha e neta. Apesar do susto, ninguém se feriu.

Segundo informações da Polícia Militar, em registro policial, por volta de 17h, os militares foram chamados para atenderem inicialmente um caso de violência doméstica, pois denunciantes afirmavam que um homem estaria agredindo a sua esposa.

Foto: Divulgação

Ao chegarem no local, na Rua Panaro, encontraram a casa em chamas, as três vítimas na calçada gritando e o idoso chorando, demonstrando estar em um surto psicótico, de acordo com a PM.

Os bombeiros foram chamados e controlaram imediatamente as chamas. A Defesa Civil também avaliou o imóvel.

Aos policiais, a esposa do idoso contou que seu marido teve três AVCs (Acidente Vascular Cerebral) e que, desde então, têm se comportado de maneira agressiva, como na tarde desta segunda-feira, quando quebrou diversos móveis e bloqueou a saída das mulheres da residência ao colocar uma geladeira na porta da cozinha.

Na sequência, as vítimas conseguiram deixar o imóvel e o homem colocou fogo nos móveis e na casa. Não houve feridos e os bombeiros controlaram o incêndio.

O idoso foi levado ao Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi em Americana e ficou em observação. Um boletim de ocorrência de violência doméstica e incêndio, foi registrado no 4° DP (Distrito Policial).