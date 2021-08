Em sessão, maioria dos vereadores ignora ataque contra Professora Juliana

Apenas dois vereadores manifestaram apoio à Professora Juliana (PT) durante a sessão ordinária desta quinta-feira (5), em Americana, pelo ataque sofrido pelo vereador Felipe Corá (Patriota), de Santa Bárbara d’Oeste.

Bolsonarista, ele publicou no dia 27 de julho, um vídeo em sua página no Facebook e em seu perfil no Instagram em que ataca a parlamentar fazendo afirmação como a de que ela é “defensora de bandido” e de posições como o direito ao aborto e a ideologia de gênero.

Professora Juliana durante sessão nesta quinta: cobrança do legislativo barbarense – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Na última terça-feira, a Justiça de Americana deu prazo de 24 horas para o vereador retirar o vídeo das redes sociais. A gravação é uma resposta a uma fala da vereadora, durante sessão da Câmara de Americana, em que ela critica o tratamento precoce contra Covid-19 defendido pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e representantes do governo federal, sem comprovação de eficácia.

O caso ganhou repercussão no meio político após manifestações de correligionários da petista. As secretarias nacional e estadual de Mulheres do PT divulgaram nota de solidariedade à vereadora.

Além do pedido para remoção do vídeo, a ação protocolada por advogados da vereadora cobra uma indenização por danos morais no valor de R$ 10 mil e retratação pública do parlamentar.

Durante a sessão da câmara, nesta quinta-feira, Professora Juliana disse que protocolou um ofício pedindo à mesa diretora do Legislativo de Santa Bárbara para que tome alguma medida pública em relação ao caso.

Ela também protocolou um pedido de abertura de processo administrativo contra um servidor comissionado da Câmara de Americana que reproduziu o vídeo com os ataques proferidos por Corá em um programa de TV e, entre risos, pediu respeito à fala do vereador barbarense.

Presidente da Câmara de Santa Bárbara, Joel Cardoso, o Joel do Gás (PV), afirmou via assessoria que, inicialmente, encaminhará o documento para análise e parecer da Procuradoria da Casa de Leis.

Em Americana, os vereadores Marschelo Meche (PSL) e Leco Soares (Podemos) foram os únicos que declararam, durante a sessão, apoio à Professora Juliana.

Em entrevista à imprensa após o término da sessão, o presidente da Casa, Thiago Martins (PV), disse que a mesa diretora, composta pelos parlamentares Nathália Camargo (Avante) e Thiago Brochi (PSDB), além dele, se reuniram com a vereadora, ouviram as reinvindicações dela, mas que não cabe ao legislativo tomar nenhuma atitude neste caso. “Fomos solidários à ela, entendemos o problema, mas a gente não tem nada a ver com o assunto”, declarou.

Sobre a abertura de processo administrativo contra um servidor comissionado, Thiago Martins disse que aguardará retorno do jurídico para ver que medida é cabível nesse caso.