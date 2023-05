Em reunião com Tarcísio, Chico articula convênio para recape em Americana

Encontro aconteceu nesta sexta, em São Paulo - Foto: Prefeitura de Americana / Divulgação

O prefeito de Americana, Chico Sardelli (PV), se reuniu na tarde desta sexta-feira com o governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), no Palácio dos Bandeirantes, com o objetivo de conseguir recursos para obras de recapeamento de ruas e avenidas.

No encontro, segundo a administração municipal, o governador sinalizou positivamente à formalização de um convênio para garantia das obras.

“O Governo do Estado vai ajudar no esforço que Americana já vem fazendo para recuperar sua malha viária. Vamos trabalhar juntos e tenho certeza que o resultado vai ser muito bom”, afirmou Tarcísio, conforme texto divulgado pela prefeitura.

Os valores e quantidade de ruas a serem beneficiadas com uma possível parceria serão definidos depois da apresentação formal de um projeto por parte da prefeitura.

“Desde o início do nosso mandato, temos buscado investimentos para a infraestrutura de Americana e já fizemos o recapeamento de diversas ruas, mas ainda há muito a se fazer. Trouxemos esse pedido ao nosso governador Tarcísio para que nossa cidade possa ser contemplada com recursos do Estado nesta área tão importante”, disse Chico.