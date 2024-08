Em reformulação após ‘auge’ em 2020, PV mira ao menos uma cadeira na Câmara de Americana

Antes protagonista na política americanense, o PV está passando por reformulação e o objetivo nas eleições municipais deste ano, agendadas para 6 de outubro, é conseguir ao menos uma cadeira na Câmara de Americana. A projeção foi dada pelo presidente do diretório local do partido, Vanderlei Barbosa Izaías, em entrevista ao LIBERAL nesta quinta-feira (1º).

Em 2020, a sigla viveu o seu auge ao conseguir eleger Chico Sardelli como prefeito, com 40 mil votos, além de três vereadores: Thiago Martins, o segundo mais votado, com 1.796; Léo da Padaria, o terceiro com 1.727; e Wagner Rovina, com 1.010.

Martins, aliás, ganhou ainda mais notoriedade em 2021 e 2022, quando foi presidente da câmara. Todos esses parlamentares estão atualmente no PL, motivados pela mesma migração de Chico na janela partidária deste ano.

O PV teve 29 candidatos ao Legislativo americanense em 2020. O número contrasta com a quantidade de indicações da legenda para o pleito deste ano, que será de apenas cinco.

“O PV está passando por uma mudança radical, porque o partido não existia organicamente. Só funcionava porque estava na gaveta do Chico. Agora que o Chico saiu, a gente está se reorganizando com reuniões regulares, com militância e integrantes mais fiéis e comprometidos com as ideias”, contou Vanderlei.

Números

Ainda segundo o presidente do diretório local, é preciso lembrar que as siglas, em Americana, podem indicar até 20 candidatos a vereador — o limite foi definido pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral) e corresponde ao atual número de parlamentares do município mais um. Porém, o PV faz parte de uma federação com PT e PCdoB, então os três partidos só podem indicar, juntos, até 20.

“Isso já faz com que o PV tenha menos candidatos. Mas também há uma intenção de lançar menos, desde que sejam pessoas comprometidas com a ideia do partido, que não é de extrema direita para onde estava sendo levado. Nem extrema direita, nem extrema esquerda”, disse Vanderlei.

Por fim, Vanderlei disse que o objetivo da sigla é eleger pelo menos um vereador para a câmara. Nos próximos anos, o partido vai trabalhar para criar lideranças políticas visando as próximas eleições.

O PV não foi o único a perder o protagonismo em Americana. O PSDB, outro importante partido na história da política local, não terá chapa de vereadores para as eleições pela primeira vez desde a fundação.