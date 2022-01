Em quatro dias, Gama recupera todos equipamentos furtados da prefeitura

Todos os equipamentos furtados da Secretaria de Assistência Social de Americana no dia 1° deste mês foram recuperados nesta semana pela Gama (Guarda Municipal de Americana) e devolvidos ao órgão público.

Segundo a companhia, os ladrões levaram 10 notebooks, uma cafeteira, um projetor e um kit de microfones.

No dia do crime, sábado (1°), os guardas atenderam a ocorrência de furto na sede da secretaria e nas proximidades encontraram três notebooks, uma cafeteira e o kit de microfones

Últimos computadores foram recuperados na noite desta quarta-feira – Foto: Gama / Divulgação

No dia seguinte, domingo (2), os guardas continuaram as buscas pelos equipamentos e receberam a informação de que um homem, morador do Jardim dos Lírios, teria comprado os computadores furtados. Em contato com ele, foram localizados dois notebooks pertencentes à prefeitura. O indivíduo ficou preso por receptação.

Na segunda-feira (3), após denúncia de moradores, os patrulheiros localizaram mais dois computadores que estavam sob o viaduto da Cidade Jardim, dentro de uma mochila.

E por fim nesta terça-feira (4), a corporação encontrou em uma área verde no Jardim dos Lírios os três notebooks faltantes e o projetor.

Todos os aparelhos foram devolvidos à Secretaria de Assistência Social e boletins de ocorrência registrados na delegacia do município.

Nenhum suspeito pelo crime foi identificado e o caso será investigado pela Polícia Civil.