Em processo de mudança, Bolsa Família beneficia 12,3 mil na região

21 out 2021 às 07:46 • Última atualização 21 out 2021 às 08:43

O ministro da Cidadania, João Roma, anunciou nesta quarta-feira que o governo começará a pagar a partir de novembro o Auxílio Brasil, programa que substituirá o Bolsa Família. O novo benefício, segundo ele, terá um aumento de 20% no valor médio pago, que hoje é de R$ 189.

Na RPT (Região do Polo Têxtil), 12.378 famílias foram contempladas pelo Bolsa Família no mês de outubro, de acordo com dados disponibilizados pelo Ministério da Cidadania.

Jéssica Germano mora com os dois filhos e recebe a ajuda – Foto: Ernesto Rodrigues / O Liberal

Sumaré e Hortolândia são as cidades com maior número de beneficiados. Enquanto a primeira teve 4.115 famílias contempladas pelo programa, a segunda atingiu 4.071.

Nos municípios de Americana e Santa Bárbara d’Oeste foram pagos 1.907 e 1.549 benefícios, respectivamente, em outubro. E em Nova Odessa, 736. Juntas, as cinco cidades receberam R$ 2,8 milhões pelo Bolsa Família.

O programa foi criada em outubro de 2003 para atender às famílias que vivem em situação de pobreza e de extrema pobreza. Podem requisitar o benefício, todas as famílias com renda por pessoa de até R$ 89,00 mensais e com renda por pessoa entre R$ 89,01 e R$ 178,00 mensais, desde que tenham crianças ou adolescentes de 0 a 17 anos.

É o caso da família de Jéssica Germano, 32 anos. Ela mora com os dois filhos, de 9 e 11 anos, no Jardim dos Lírios e recebe R$ 269 por mês. Para complementar a renda, atualmente, Jéssica trabalha como ajudante geral na Cooperlírios, uma cooperativa de reciclagem. Porém, não tem um salário fixo, podendo variar de R$ 700 a R$ 900, de acordo com a quantidade de materiais recebidos.

“Com esse dinheiro do Bolsa Família compro, principalmente, alimentos. Quando dá, consigo comprar alguma roupa para os meninos ou fazer um passeio com eles”, declarou.

O bairro onde a família de Jéssica mora está em uma área em que há o segundo maior número de beneficiários pelo programa, segundo o informativo socioeconômico da Prefeitura de Americana. No ano passado, 766 famílias que residem na região do Cidade Jardim e Alvorada, que engloba o Jardim dos Lírios, foram contempladas com o Bolsa Família.

A região só perde para o São Jerônimo, que contabilizou naquele ano, uma média de 780 beneficiários. Na sequência, está a região da Praia Azul com 662 famílias e Antônio Zanaga, com 561.

Com o aumento de 20% anunciado pelo governo no valor aos beneficiários, o tíquete médio deve ficar em R$ 227. Hoje, são atendidas 14,7 milhões de famílias no país e o plano é ampliar esse número para 16,9 milhões até o final do ano.