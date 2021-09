Em primeiro dia para 12 anos, mais de 800 adolescentes são imunizados em Americana

Adolescente é vacinada no posto de saúde do Jardim São Paulo – Foto: Marcelo Rocha/O Liberal

No primeiro dia de campanha para maiores de 12 anos, nesta quarta-feira (8), mais de 800 adolescentes foram imunizados contra o coronavírus (Covid-19) em Americana.

Os adolescentes com comorbidades já estão sendo vacinados no município há mais de duas semanas. Na semana passada, passaram a receber a primeira dose os adolescentes de 15 a 17 anos.

Neste sábado, a prefeitura anunciou a inclusão dos adolescentes de 12 a 14 anos na campanha a partir desta quarta.

Teve início nesta quarta-feira também a aplicação da terceira dose, em 85 idosos com 85 anos ou mais. Podem receber a dose de reforço idosos que já tomaram a segunda dose há seis meses.

De acordo com a Vigilância Epidemiológica de Americana, são aproximadamente 2.160 idosos aptos a tomar a terceira dose no município, porém não estão incluídos os idosos institucionalizados, das ILPIs (Instituição de Longa Permanência de Idosos).

Americana aplicou ao todo, nesta quarta-feira (8), 3.852 doses. Foram vacinadas 929 pessoas com a primeira dose, 2.838 com a segunda dose e 85 com a terceira dose.

Receberam a primeira dose, 867 adolescentes com 12 anos ou mais, um idoso, uma gestante, um profissional de saúde e 59 pessoas portadoras da população em geral.

A segunda dose foi aplicada em 15 idosos, 236 pessoas portadoras de comorbidade, 16 gestantes, cinco profissionais de saúde, 21 pessoas com deficiência permanente, 149 profissionais da Educação, dez pessoas acamadas, um transplantado e 2.385 pessoas da população em geral.

O total de doses aplicadas em Americana desde o início da campanha é de 285.047, sendo 181.747 da primeira dose, 97.148 da segunda, 6.067 de dose única e 85 da terceira dose, informa a prefeitura.

Nesta quinta-feira (9), a vacinação prossegue com aplicações da primeira dose na população com 12 anos ou mais.

Receberão a segunda dose a população em geral, de acordo com o prazo determinado pelo imunizante recebido na primeira aplicação, conforme anotação no cartão de vacinação.

A campanha segue para os outros grupos já inseridos anteriormente dentre os prioritários. O agendamento deve ser feito pelo site da prefeitura.