Por que votar? Qual a importância do voto? Quem paga as campanhas eleitorais? E se eu não votar? O que é voto em branco? As respostas para estas perguntas, comuns durante o período de eleições, foram tema de um projeto do Grupo Liberal com estudantes do Colégio Ilimit, em Americana.

Um grupo de alunos do ensino médio que participam da Oficina de Jornalismo do colégio produziu cinco episódios em formato de áudio para explicar sobre assuntos que envolvem a eleição e a importância de votar.

Grupo de alunos do ensino médio participou da produção – Foto: Leonardo Matos/Liberal

Os episódios do podcast “Como eu voto?” terão até 5 minutos e serão distribuídos por meio do WhatsApp para leitores que acompanham o LIBERAL a partir desta terça-feira até o final da semana. Também estarão disponíveis pelo Spotify e no site do jornal.

Segundo o editor-executivo do Grupo Liberal, João Colosalle, que é professor da oficina, o conteúdo busca conscientizar tanto os estudantes quanto o público.

“A produção dos episódios exigiu noções de apuração e que os alunos buscassem informações confiáveis sobre as eleições e como elas funcionam. Sob a supervisão jornalística, conseguimos transformar em uma informação relevante, útil e publicável aos eleitores”, comentou Colosalle.

Edson Didoné Junior, coordenador pedagógico do ensino médio e do curso pré-vestibular do Colégio Ilimit, destacou o formato do podcast como algo em “sintonia” com os tempos atuais.

“Do ponto de vista pedagógico, todos perceberão a combinação precisa entre os conteúdos fundamentais a todos os brasileiros e a dinâmica informativa e cativante”, disse.

“O projeto buscou oferecer um formato que provocasse o espírito criativo dos alunos, mas sem jamais abandonar os critérios escolares nem o conteúdo sólido e preparado”, completou.