Em operação conjunta, polícia e Gama prendem oito procurados

Em operação conjunta deflagrada nesta quinta-feira (18), a Polícia Militar, Polícia Civil e Gama (Guarda Municipal de Americana) prenderam oito procurados pela Justiça em diversos bairros de Santa Bárbara d’Oeste, Americana e Cosmópolis.

Ao LIBERAL, o major da PM Moisés Sabino Zecheto informou que os principais crimes cometidos pelos presos são: estupro, homicídio, tráfico de drogas e associação ao tráfico de drogas, sendo os dois últimos os mais comuns. Os presos somam penas que variam de 7 a 20 anos de prisão em regime fechado.

Equipes realizaram operação conjunta para prender oito procurados em Americana e Santa Bárbara – Foto: Polícia Militar / Divulgação

Após uma semana realizando levantamentos para a confirmação de endereço, as equipes percorreram diversos bairros de Santa Bárbara e Americana para prender 35 procurados.

“Fomos nas regiões periféricas nas duas cidades, como Milton Santos e na região central de Santa Bárbara. Fomos até Cosmópolis porque recebemos informações que um deles estaria em uma área da cidade já conhecida por nós”, explicou o major.

Ainda de acordo com o major, não foi possível cumprir o mandado dos outros 27 criminosos já que não se encontravam na residência. Ele disse que todos os crimes foram praticados nos dois municípios e as condenações foram determinadas desde junho deste ano até cerca de 10 dias atrás.

Os oito presos foram levados à DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Americana e serão encaminhados ao CDP (Centro de Detenção Provisória).

Mandados

O número de prisões realizadas por meio de mandados em Americana reduziram em setembro deste ano, se comparado com o mesmo mês de 2020, de acordo com dados da SSP (Secretaria de Segurança Pública). Em 2021, foram oito presos e, no ano passado, foram 22 pessoas encaminhadas à cadeia.