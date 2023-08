Fazenda Salto Grande, em foto com data desconhecida - Foto: Reprodução

O grupo Historiadores Independentes de Carioba lança, na próxima sexta-feira (25), o livro historiográfico “Americana, uma história entre rios: das sesmarias a Salto Grande”. Resultado de uma pesquisa que levou sete anos para ser concluída, a obra foca nos séculos 18 e 19, abordando a habitação rural e a lógica escravista local.

O lançamento será na câmara, a partir das 19 horas, com apresentação do livro e seu conteúdo, oportunidade para perguntas e interação com os autores, seguida pela venda de exemplares autografados. O endereço é Avenida Monsenhor Bruno Nardini, 1835, no Jardim Miriam.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O grupo de pesquisadores é formado por Gabriela Simonetti Trevisan, Mariana Spaulucci Feltrin, Elizabete Carla Guedes e Jefferson Luis Rodrigues Bocardi, historiadores autônomos e professores. O livro conta com prefácio de Júlia Motta, traz mapas inéditos assinados por Vanessa Mazzer e arte da capa por Fábio Benencase.

Apesar de ser um livro historiográfico, baseado em pesquisas acadêmicas e análise de diversos tipos de fontes históricas, todas detalhadas na bibliografia, os autores se preocuparam em manter a linguagem acessível.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

“O livro é focado em uma parte da história de Americana que tem menos olhar. Geralmente, o foco acaba sendo mais o século 20, Carioba. Nós fomos para o século 19, pegamos até um pouco do século 18, o finalzinho dos anos 1.700 até o final dos anos 1.800. A ideia é justamente trabalhar com o período escravista da história de Americana”, destaca Gabriela.

Livro “Americana – uma história entre rios” foi escrito por grupo de historiadores da cidade – Foto: Reprodução

As 164 páginas são divididas em introdução mais quatro capítulos. Segundo uma das autoras, a introdução traz um debate teórico sobre a história regional, dialogando com memorialistas de Campinas, a qual Americana foi ligada até 1924. Depois, aborda as sesmarias, a formação das fazendas da região e a Fazenda Salto Grande, que tem mais destaque no livro.

São apresentadas inconsistências sobre a propriedade da fazenda, com explicações sobre a família que supostamente foi detentora do local e a que realmente foi proprietária. Embora todo o livro seja atravessado pela temática da escravização, o assunto é aprofundado com detalhes sobre o trabalho escravizado, a estruturação e a formação de riqueza dessas famílias, sempre com fontes historiográficas.

O grupo de pesquisadores que assina o novo livro – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

“Tivemos apoio de muita gente nessa pesquisa, como o pessoal do Centro de Memória Dionyzio de Campos, que utiliza o espaço do Casarão [de Salto Grande] e tem trabalhado a questão racial em Americana. O prefácio é escrito pela Júlia Motta, que é do Centro e da Associação de Capoeira Motta e Cultura Afro, integrada no Centro. E conseguimos trazer o debate racial, refletir sobre o silenciamento da população negra e sua importância”, acrescenta Gabriela.

Como comprar

O trabalho autônomo dos historiadores teve, apenas em sua reta final, apoio financeiro através da Lei Aldir Blanc. Pela Editora Telha, a publicação estará à venda por R$ 52 no lançamento ou pelo e-mail do grupo, historiadorescarioba@gmail.com.