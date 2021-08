Em nova queda, Americana tem menor número de internados desde fevereiro

Situação de retração no número de internados em Americana segue tendência nacional - Foto: Ernesto Rodrigues / O Liberal

Com nova queda registrada esta semana, os leitos Covid-19 nos hospitais de Americana registravam 51 pacientes internados nesta quarta-feira. Esse é o menor volume desde 22 de fevereiro. Em relação ao pico registrado em junho, pior momento da pandemia, a redução é de 76%.

A situação segue a tendência nacional. Boletim do Observatório Covid-19 Fiocruz aponta que esse é o melhor cenário desde que teve início o monitoramento da ocupação de leitos de UTI (Unidades de Terapia Intensiva) Covid-19 no SUS, em julho de 2020. Segundo o levantamento, 14 Estados, incluindo São Paulo, têm índices abaixo de 50%.

Já o Observatório PUC-Campinas identificou uma possível mudança do cenário no Departamento Regional de Saúde de Campinas, composto por 42 municípios. Nas últimas cinco semanas, as quedas nas internações vinham ocorrendo de maneira expressiva, na casa dos 10%. Na semana epidemiológica finalizada em 7 de agosto, a redução ficou em 3%, apontando para possível estabilização.

A situação coincide com o período em que novas flexibilizações foram autorizadas pelo governo de São Paulo, com o fim do toque de recolher, autorização para funcionamento de estabelecimentos até meia-noite e capacidade ampliada para 80%. Apesar da estabilização, isso não se traduziu em nova pressão sobre o sistema de saúde. Infectologista do Observatório PUC-Campinas, André Giglio Bueno alertou para a transmissão comunitária da variante Delta. Monitoramento do Instituto Adolfo Lutz de 1º de agosto que trouxe a informação que 23% das amostras sequenciadas de Covid pertencem a essa cepa.

Na região de Campinas, cerca de 5% das amostras são da variante Delta ou de uma sublinhagem dessa cepa, que demanda esquema vacinal completo para proteção.

“Temos pouquíssimos dados para saber a magnitude da circulação da variante Delta, mas chamou atenção a Grande São Paulo, onde um quarto já seria com essa cepa. Situação provavelmente já ocorrendo na região, só não está detectando, e talvez piore”, alertou o médico.

A preocupação é que o percentual de vacinados com o esquema completo ainda é baixo. Com isso, um eventual aumento de casos pode se traduzir também em mais internações e mortes. Diante desse cenário, André criticou o governo estadual por autorizar a realização de eventos. Coordenador Executivo do Centro de Contingência, João Gabbardo disse em coletiva de imprensa nesta quarta que não é apenas a presença da variante que vai alterar o planejamento, mas sim as repercussões dela. “Até o momento, os indicadores não apontam nenhuma modificação que leve o Estado a alterar o seu planejamento de combate”, declarou o médico.