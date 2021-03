Em menos de três meses, média diária de internações cresce 70% em Americana

Índice registrado em 2021 já é maior do que a média do ano passado inteiro; HM bate novo recorde de internações

Em menos de três meses de 2021, a média diária de internações de pacientes pelo novo coronavírus (Covid-19) cresceu 70% em Americana quando comparado a todo o período de 2020. Os dados são da prefeitura e foram informados a pedido do LIBERAL.

O Estado de São Paulo completa um ano em quarentena nesta quarta-feira (24). Durante os 282 dias de 2020 com restrições de atividades, 941 pessoas foram internadas nos quatro hospitais de Americana por conta do vírus, o que representa uma média de 3,3 internações ao dia.

A estatística também leva em consideração as pessoas que foram internadas e faleceram. Até agora, Americana soma 13.057 casos positivos, com 339 óbitos. Sete novos óbitos foram informados nesta terça-feira (23).

Já em 2021, até a última segunda-feira (22), 460 pessoas foram internadas num período de 82 dias, índice de 5,6 ao dia, ou seja, aumento de 70% quando comparado com a média do ano anterior. Neste momento, 163 pessoas permanecem hospitalizadas.

Assim como todo o Estado, Americana enfrenta o pior momento da pandemia. Os hospitais da cidade estão no limite e se reorganizam diariamente para lidar com a demanda crescente de pacientes.

O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, por exemplo, segue batendo recordes de internações. Nesta terça-feira, a prefeitura divulgou que ampliou de 23 para 42 os leitos de enfermagem, que são aquele sem respiradores.

Mesmo com a elevação de 82,6%, todas as unidades estavam ocupadas ontem. Já sobre os leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva), 17 dos 21 estavam em uso.

No total, são 59 pacientes internados no HM, um recorde desde o início da pandemia. Para lidar com a demanda, além de buscar o aluguel e aquisição de novos respiradores, a prefeitura tem investido na contratação de pessoal por meio da terceirizada Hygea, com a qual já matinha contrato.

Linha de frente



No início deste mês, quando o hospital registrava ocupação máxima, 13 profissionais de enfermagem reforçaram o quadro de atendimento. Porém, segundo a prefeitura, o número não foi suficiente para lidar com a “excessiva demanda com perspectivas de aumento a cada semana”.

Assim, o governo Chico Sardelli (PV) recorreu novamente à Hygea na semana passada para contratação de mais cinco médicos, 21 enfermeiros, 55 técnicos de enfermagem e 15 fisioterapeutas. Alguns ainda estão em processo de admissão, mas todos irão atuar exclusivamente na assistência aos pacientes com Covid-19.

A dispensa de licitação para viabilização da contratação foi publicada no Diário Oficial desta terça-feira. O vínculo tem validade de 90 dias, ao custo de R$ 188 mil.

Diretor do HM e superintendente da Fusame (Fundação de Saúde de Americana), José Carlos Marzochi ressalta que é necessário que as pessoas se conscientizem de que “estamos vivendo uma guerra”.

“O inimigo é comum e invisível, por isso precisamos tomar todas as medidas de prevenção para evitar o contágio. Não queremos deixar ninguém sem assistência médica, mas é preciso lembrar que qualquer hospital, por maior que ele seja, a sua capacidade de atendimento tem um limite. Nós já estamos bem próximos desse limite”, alertou Marzochi.

Considerando o HM e os três hospitais particulares, a taxa geral de ocupação de leitos para Covid-19 no município é de 94% com respiradores (64 de 68) e de 97% sem respiradores (99 de 102). Os quatro leitos livres de UTI estão no hospital municipal.