Em menos de 24 horas, Americana registra segunda invasão e roubo a residência

No caso mais recente, uma família do Werner Plaas ficaram sob a mira de três homens armados

Em um período de menos de 24 horas, Americana registrou a segunda ocorrência de invasão e roubo a residência. Nas duas situações, as famílias foram feitas reféns por criminosos armados e, em ambos os casos, nenhum suspeito foi identificado. Os crimes foram praticados nesta segunda-feira (12) na Praia Azul e Werner Plaas.

No primeiro caso, na madrugada de segunda, uma família da Praia Azul foi vítima de quatro ladrões armados, que invadiram o imóvel e fugiram com diversos bens além de R$ 3 mil e um carro, que foi localizado posteriormente.

No caso mais recente, por volta de 18h, uma família do bairro Werner Plaas foi alvo de criminosos armados. Segundo informações do boletim de ocorrência, uma das vítimas estava na garagem do imóvel, junto com a esposa, o sogro e as duas filhas, de quatro e seis anos de idade, quando três homens armados invadiram o local. A família estava no carro no momento da abordagem.

De acordo com relatos do dono do imóvel, o trio chegou em um Fiat Mobi e invadiu a casa, que estava aberta. Na sequência, os ladrões deram ordens para que todos entrassem na residência. As vítimas ficaram sob a mira das armas dos criminosos e depois foram trancadas no banheiro.

O grupo retirou da casa quatro celulares, duas televisões, uma impressora, cinco alianças, duas parafusadeiras, duas furadeiras e uma empilhadeira elétrica e fugiu com o carro do sogro do dono do imóvel, um Audi A4, e o Mobi usado na chegada à casa.

Momentos após o crime, as vítimas chamaram a PM (Polícia Militar) e um boletim de ocorrência foi registrado na delegacia de Americana como roubo. Até a publicação desta reportagem, nenhum suspeito tinha sido identificado.