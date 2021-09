Em meio a ventania, muro desaba na Vila Santa Catarina, em Americana

Defesa Civil esteve no local e interditou o muro – Foto: Marcelo Rocha/O Liberal

Em meio a ventania, o muro de um terreno desabou, na tarde desta quarta-feira (8), na Vila Santa Catarina, em Americana. Um carro estava estacionado ao lado, vazio, e foi atingido. Ninguém ficou ferido.

A Defesa Civil esteve no local e interditou o local. O terreno fica na Rua Tamoio, na esquina com a Rua Antônio Galvão Cesarino Leite.

O muro desabou e atingiu parte de um HB20 estacionado em frente ao imóvel. Claudia Veiga, de 53 anos, dona do carro, trabalha em um despachante na Rua Antônio Galvão Cesarino Leite, próximo do local.

“Estacionei aqui (na Rua Tamoio) hoje porque não tinha vaga lá na frente, nunca paro aqui. Fui informada pela Defesa Civil que foi o vento que causou a queda”, conta.

Cláudia tentava retirar o veículo sem danificá-lo mais. Ela ainda não soube estimar o prejuízo que terá com o ocorrido.

Terreno está em construção; proprietário será notificado – Foto: Marcelo Rocha/O Liberal

Segundo a Defesa Civil, após a interdição, um laudo está sendo elaborado sobre a queda do muro. O proprietário do terreno será notificado sobre o caso. A reportagem não conseguiu contatar o dono do imóvel.



“Cópia do laudo será entregue à vítima para que possa tomar providências, se for o caso, sobre ressarcimento junto ao proprietário com referência aos danos causados em seu veículo”, informa a prefeitura.