Em meio à polêmica do Seara, câmara fará audiência sobre saúde mental

Legislativo aprovou o pedido nesta quinta, uma semana após a Casa ter sido palco de um debate sobre a situação do hospital

Ideia surgiu após debate ocorrido na semana passada - Foto: Claudeci Junior / O Liberal

No embalo da polêmica em torno do Hospital Seara, a Câmara de Americana fará uma audiência pública em 19 de julho, às 19 horas, sobre a política de saúde mental e a rede de atenção psicossocial do município.

A reunião foi solicitada por meio de um requerimento redigido pela vereadora Professora Juliana (PT) e assinado pelos colegas Dr. Daniel (PDT), Leco Soares (Podemos), Leonora Périco (PDT), Lucas Leoncine (PSDB), Marcos Caetano (PL), Silvio Dourado (PL), Thiago Brochi (PSDB) e Vagner Malheiros (PSDB).

O Legislativo aprovou o pedido nesta quinta-feira, uma semana após a Casa ter sido palco de um debate sobre a situação do Seara, que revelou estar em crise financeira e anunciou o encerramento de suas atividades. O hospital trabalha, justamente, com tratamento de saúde mental.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“Naquele momento, a gente acaba também percebendo que a nossa rede de atenção psicossocial está extremamente desorganizada, está extremamente defasada”, disse Juliana.