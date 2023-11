Em meio a onda de calor, DAE de Americana realiza distribuição gratuita de água no Centro

Primeiro dia contou com um ponto de distribuição na Rua 12 de Novembro - Foto: Gustavo Gomiero/Prefeitura de Americana

Com o objetivo de ajudar a população a enfrentar a onda de calor, o DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Americana fará distribuição gratuita de água ao longo desta semana, no Centro.

Nesta terça-feira (14), primeiro dia da ação, o ponto escolhido foi na Rua 12 de Novembro, próximo ao cruzamento com a Rua Sete de Setembro.

A distribuição continua na quinta e na sexta, na Rua 30 de Julho, no Calçadão, das 10h30 às 14h.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“A administração do prefeito Chico Sardelli (PV) e do vice Odir Demarchi (PSD), sabendo da importância da hidratação nesses dias quentes, determinou que o Departamento de Água e Esgoto montasse pontos de distribuição de água tratada para todos”, disse o superintendente do DAE, Carlos Cesar Gimenez Zappia, via assessoria de imprensa.

Nesta segunda, ao LIBERAL, o DAE já havia informado que realizaria a ação, mas comunicou que os dias ainda seriam definidos. As datas foram divulgadas apenas na tarde desta terça.