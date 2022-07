Em meio a impasse, profissionais da enfermagem vão à câmara nesta quinta

Categoria já realizou protesto na antiga sede do Legislativo - Foto: Claudeci Junior / O Liberal

Em meio a um impasse com a Prefeitura de Americana, os profissionais de enfermagem da rede municipal vão levar o assunto para a Câmara Municipal na sessão desta quinta-feira. Eles não aceitam uma proposta do Executivo de implementar a jornada de 30 horas semanais a partir de fevereiro de 2023, conforme o LIBERAL noticiou na última terça.

Os servidores querem que a redução da carga horária, atualmente de 40 horas semanais, seja antecipada para este ano e ameaçam entrar em greve. A ida deles ao Legislativo foi decidida pela categoria em assembleia realizada na última segunda.

“A ideia é conversar e solicitar o empenho deles também no sentido de atender à expectativa da categoria”, disse o presidente do SSPMA (Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Americana), Toninho Forti.

No entanto, o sindicato não vai usar o microfone na sessão desta quinta, até porque a tribuna livre já estava reservada a outra pessoa, segundo o presidente do Legislativo, Thiago Martins (PV).

De acordo com o vereador, há um pedido do tesoureiro do SSPMA, Aires Ribeiro, para uso da tribuna livre apenas na próxima semana.

De qualquer forma, o parlamentar apontou que a câmara está de “portas abertas” para os profissionais de enfermagem, “desde que seja da maneira correta, pacificamente”.

“A gente agradece até que a população vá até a câmara. A gente gosta muito disso, de ver casa cheia”, comentou.

Martins ressaltou, porém, que os vereadores não têm poder de decisão sobre o tema. “Podemos ajudar, conversar, marcar reunião com o prefeito, sentar, pedir, indicar, mas não é o vereador que tem essa prerrogativa [de decidir]”, afirmou.

A aplicação de jornada de 30 horas semanais está prevista numa lei municipal de 2014 e, segundo a prefeitura, exige a contratação de 69 novos servidores.

De acordo com o secretário municipal de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira, a escolha por fevereiro se baseia em um estudo que levou em consideração a quantidade de profissionais necessários e o consequente impacto financeiro.