Em meio à guerra de versões, promotoria defende afastamento de gestão da Accell

Sede da Accell, em Americana - Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Uma manifestação do Ministério Público no processo que trata da recuperação judicial da Accell, fabricante de medidores de água com sede em Americana, defende o afastamento da gestão da empresa.

A direção atual tomou posse em março de 2022 após a saída do empresário Henrique Costa do comando da empresa, sob acusação de irregularidades na administração. Em meio à recuperação judicial, porém, o caso vive uma guerra de versões, denúncias sobre fraudes e até prisões fora do País.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A posição da promotoria sobre a situação na Accell se deu na última segunda-feira e considera uma série de episódios relatados na ação, que passa de 18 mil páginas e a qual o LIBERAL teve acesso.

Parte deles é baseada em apontamentos feitos por um observador judicial nomeado em novembro do ano passado para monitorar o trabalho da empresa.

Relatórios apontam operações temerárias e suspeitas de fraudes da atual gestão, bem como um controle ineficiente das contas da empresa, que emprega mais de 400 funcionários na unidade de Americana.

Por outro lado, parte dos credores da Accell e advogados da empresa acusam o trabalho do observador judicial, realizado por uma consultoria, de parcial e de pintar um cenário de “terra arrasada” na empresa que não existiria.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

Em petições apresentadas recentemente, credores sugerem que a consultoria teria interesse em assumir a gestão da Accell, já que também atua na reestruturação de negócios. A consultoria nega e defende que cumpre o dever legal nos relatos apresentados como observadora.

Caso de polícia

A crise na empresa também se tornou alvo de novas investigações criminais. Em junho, a Polícia Civil em Americana instaurou um inquérito para investigar o crime de duplicata simulada – quando há emissão de nota fiscal que não corresponda à venda ou a serviço prestado.

O diretor Fernando Gonçalves de Souza, que assumiu a Accell no ano passado após a saída de Henrique, consta como investigado no inquérito, que foi aberto após pedido de um fundo de investimentos.

Outra esfera da crise se deu no México, sede da Insprotec, empresa que é sócia da Accell. No início de setembro, dois empresários mexicanos foram presos por determinação da Justiça local por conta de uma suposta fraude envolvendo a composição societária da Insprotec.

O processo tem como vítima o empresário Henrique Costa, para quem a empresa deveria ter sido transferida pelos mexicanos após um período de quarentena previsto pela legislação do México para estrangeiros que queiram assumir o comando de corporações. Em vez de transferirem para Henrique, ela foi transferida para Fernando Souza.

O que dizem os envolvidos

Por nota, o advogado Fernando Sartori, que representa a Accell na ação de recuperação judicial, afirmou que a empresa é contrária à posição do MP e aponta que há desconhecimento da promotora substituta sobre detalhes do caso. Segundo o advogado, a promotoria foi levada a erro por “agentes ofensores” que querem atrapalhar a gestão da Accell.

Por meio do advogado Luís Carlos Gazarini, Henrique afirmou que “acredita nas justiças brasileira e mexicana, tendo convicção de que ao final a verdade prevalecerá”.