Em meio a cobranças na câmara, CPFL amplia notificações por cabos soltos em Americana

Em meio a uma pressão por parte da Câmara de Americana, a CPFL Paulista informou ter ampliado suas ações para evitar cabos soltos pelas ruas. Nesse sentido, a empresa aumentou de 163, em 2022, para 12,1 mil, em 2023, o número de notificações às operadoras de telefonia, internet e TV a cabo que apresentaram irregularidades.

A companhia afirmou fazer um “trabalho constante” para organizar os postes junto a essas empresas, que são responsáveis por seus cabos de telefonia.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A CPFL também reforçou seu trabalho de retirada de cabos irregulares. Em 2023, 7 toneladas foram recolhidas de empresas que, mesmo após as notificações, não regularizaram a situação. Em 2024, de janeiro a março, o volume já atingiu quase metade de todo o ano passado, com 3,2 toneladas.

Cabos soltos retirados pela CPFL; no primeiro trimestre deste ano, foram 3,1 toneladas em Americana – Foto: CPFL Paulista/Divulgação

“As operações de organização de cabos irregulares são ações permanentes da CPFL Paulista e executadas todos os anos nos 234 municípios atendidos pela distribuidora no Estado de São Paulo”, diz Talita Pinotti, consultora de relacionamento da CPFL Paulista.

O problema dos fios soltos tem motivado cobranças por parte de vereadores, principalmente Thiago Martins (PL).

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

No último dia 3, inclusive, um grupo de parlamentares tratou do assunto em reunião com representantes da CPFL.

“Esses números de fios [retirados] foi apresentado para a gente na reunião. Eu só acho que ainda não surtiu efeito. Se está tirando essa quantidade, é legal, eu respeito, mas não vi melhorar ainda, não vi o resultado, não vi efeito, porque na cidade tem muita fiação ainda exposta. São muitos fios pendurados”, disse Martins.

O vereador chegou a protocolar, no dia 22 de abril, um pedido de abertura de CEI (Comissão Especial de Inquérito) para apuração sobre o trabalho realizado pela empresa, inclusive com relação aos cabos soltos. No entanto, o requerimento está “parado”.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

“Não peguei as assinaturas para dar andamento porque, na reunião, a gente fez um acordo. Eles pediram prazo de 30 dias para poder dar uma contrapartida, refazer o serviço, executar os pedidos nossos, e aí eu não colocaria a CEI para andar”, comentou.

De acordo com a companhia, a partir desta segunda-feira, uma nova ação de remoção de cabos irregulares vai acontecer no São Vito.

“Essa ação vai ao encontro do nosso compromisso com a segurança da população, por isso temos nos esforçado para eliminar cabos soltos ou caídos em toda a nossa área de atuação”, afirmou Talita.

Segundo a CPFL, a presença de cabos soltos pode ser causada pela ação do tempo ou por veículos com alturas maiores que as permitidas pelas leis, que podem arrebentar os fios de energia ou de telefonia.