Em meio a calor de 36ºC, moradores estão há três semanas sem água no São Manoel

Dono de prédio onde residem as famílias chegou a pagar caminhão pipa para abastecer as caixas d’água

Moradores do São Manoel, em Americana, estão há pelo menos três semanas sem nenhuma gota de água nas torneiras.

Nos últimos dias, a temperatura oscilou entre 34°C e 36°C, o que torna a situação ainda mais insustentável, afirma Matheus Henrique da Silva Gardino, 21, assistente de TI (Tecnologia da Informação). Ele mora em um prédio na Rua Emílio Covessi.

DAE disse que vem trabalhando para resolver problema, que segue no local – Foto: Divulgação

Além dele, aproximadamente 15 famílias se encontram na mesma situação. Todas residem em apartamentos no mesmo endereço.

A falta de água começou a dar sinais no dia 11 de novembro. Faltou no período da tarde e voltou de madrugada. Na manhã do dia seguinte estava bem fraca.

“Ficamos por um período nesta situação, até que o dono do prédio pagou do próprio bolso um caminhão pipa para abastecer as caixas d’água porque estávamos há semanas vivendo praticamente sem. Em menos de duas semanas a água acabou novamente e há mais de três semanas estamos sem nenhuma gota”, desabafou.

O técnico em informação diz que abriu reclamação no Procon e na Ares-PCJ (Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí) e já trocou diversos e-mails com o DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Americana.

“A situação é desumana, não temos água para escovar os dentes, lavar a louça, tomar banho ou limpar a casa.”

Para conseguir fazer as necessidades básicas, Matheus e os demais moradores do prédio estão tendo que buscar água em um torneira no final da rua. “Muitas vezes temos que fazer duas, três viagens com baldes.”

Em nota, o DAE informou que desde o início desta semana uma equipe está trabalhando no local para resolver o problema.

“Ontem [quinta-feira], quando o serviço foi finalizado, o abastecimento estava normal. Hoje [sexta], os moradores ligaram informando que voltou a faltar água. Diante dessa situação, a equipe vai voltar ao local até amanhã [sábado] pela manhã”, afirmou a autarquia.