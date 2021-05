Com alta de mortes no trânsito, acidentes deixam três mortos na SP-304, em Americana

Dois acidentes na Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), em Americana, causaram a morte de três pessoas nesta sexta-feira. No primeiro deles, no final da madrugada, dois homens morreram após serem atropelados por um ônibus. No segundo, no início da tarde, uma mulher idosa faleceu após ser arremessada do veículo onde estava.

Com essas ocorrências, Americana registra ao menos 17 mortes no trânsito apenas em 2021, enquanto que em todo o ano passado foram 19 óbitos. No primeiro quadrimestre desse ano, o número de mortes no trânsito da cidade já é o maior desde 2015, segundo dados do Infosiga e apuração da reportagem.

Motorista de ônibus afirmou que tentou desviar de ciclistas, que foram atingidos na madrugada – Foto: Divulgação

De janeiro a abril, foram 13 acidentes. Até então, o maior número era nos anos de 2015 e 2017, com nove mortes.

Sobre a alta no número de mortes no trânsito de Americana, a PMR (Polícia Militar Rodoviária) criticou a imprudência de motoristas e pedestres e disse que faz fiscalizações constantes nas rodovias Anhanguera (SP-330) e Luiz de Queiroz (SP-304).

Ônibus

Por volta de 5h desta sexta, o condutor de um ônibus seguia pela SP-304 no sentido Santa Bárbara d’Oeste, na altura do km 125, próximo ao Jardim Mirandola, quando atropelou dois homens em uma bicicleta que estariam parados no meio da pista.

De acordo com o boletim de ocorrência, ele freou e manobrou o veículo na tentativa de evitar o acidente, mas os homens acabaram atingidos pelo lado direito do para-choque.

A bicicleta que ambos utilizavam foi levada ao plantão policial, onde foi apreendida. A perícia esteve no local.

Os corpos foram encaminhados ao IML (Instituto Médico Legal) de Americana. Um deles foi identificado como Guilherme Felipe Gomes, 29, nascido em Limeira. A outra vítima seguia sem identificação até o fechamento desta edição.

Em outro caso, no início da tarde, idosa acabou arremessada de carro que capotou na SP-304 – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

No segundo acidente, por volta de 14h30, uma mulher de 72 anos morreu na altura do km 123 da SP-304, após ter sido arremessada do banco de trás de um Fiat Palio prata, com placas de Santa Bárbara. A informação da morte foi confirmada ao LIBERAL por meio de um familiar.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o carro onde a idosa e mais três pessoas estavam teria perdido o controle, por conta de um problema mecânico, capotado por quatro vezes e invadido a pista contrária.

O acidente ocorreu próximo à área da Fazenda do Estado, no sentido Americana-Piracicaba. O capotamento teria acontecido após o volante do carro ter travado.

Além da idosa, que faleceu, outras três pessoas estavam no carro. Uma delas, uma mulher de 40 anos, foi socorrida em estado grave. Dois adolescentes, de 15 e 17 anos, tiveram ferimentos leves.