Em duas décadas, PSDB só viu ‘derrota’ para governo do Estado uma vez em Americana

José Genoino (PT), em 2002, Aloizio Mercadante (PT), em 2006 e 2010, Alexandre Padilha (PT), em 2014, e Márcio França (PSB), em 2018, tentaram um feito que até hoje resiste: tirar o PSDB do Governo de São Paulo.

Em Americana, a hegemonia tucana, que venceu as eleições de 2006, 2010 e 2014 no primeiro turno, é quase tão duradoura quanto.

Com exceção de 2002, quando a cidade preferiu Genoino a Geraldo Alckmin (PSDB) no primeiro e no segundo turno – com vitória do tucano -, desde então, praticamente não há dificuldade de o partido sair vitorioso entre os eleitores do município.

Em 2014, por exemplo, Alckmin chegou a ter quase o dobro de votos do segundo colocado, Paulo Skaf (MDB). Nas eleições seguintes, a dobrada BolsoDoria garantiu 73.055 votos a João Doria (PSDB), em Americana, contra 45.548 de Márcio França (PSB), votação recorde para um raro segundo turno.

Neste domingo, a briga opõe forças bem equilibradas. Fernando Haddad (PT), Tarcísio de Freitas (Republicanos) e Rodrigo Garcia (PSDB) despontam como os três preferidos nas pesquisas eleitorais.

O primeiro tem como principal cabo eleitoral o ex-presidente Lula (PT), líder nos levantamentos de voto. Tarcisio conta com a fama que um ministério no governo de Jair Bolsonaro (PL) lhe rendeu, com apoio público do presidente. Já Garcia, ex-vice de João Doria, se apoia na máquina tucana, acostumada a vencer eleições quando a disputa é pela cadeira do Palácio dos Bandeirantes.

Para Antonio Carlos Sacilotto (PSDB), ex-presidente da Câmara de Americana, os resultados das últimas eleições refletem a representatividade que o PSDB, historicamente, tem na cidade. O ex-parlamentar lembra inclusive que, quando ele estava na presidência do Legislativo local, o prefeito era Diego De Nadai, que também estava no PSDB à época.

Na visão de Sacilotto, Garcia pode levar a melhor no município nestas eleições devido ao apoio do prefeito Chico Sardelli (PV) e do deputado federal Vanderlei Macris (PSDB), que é de Americana. “Duas lideranças grandes”, apontou.

Ex-vereador de Americana e apoiador do presidente Jair Bolsonaro (PL), o major Luiz Antonio Crivelari (PL) reconhece que a cidade “sempre foi tradicional reduto do PSDB”, por conta da atuação de Macris.

No entanto, acredita que a “onda de direita” e o “esfacelamento daquele PSDB tradicional” colocam Tarcísio como favorito na cidade. “Deve pela primeira vez, depois de muito tempo, suplantar o PSDB”, comentou.

Por outro lado, o ex-deputado estadual Antonio Mentor (PT), de Americana, afirmou que o PSDB não tem demonstrado poderio nas eleições municipais, citou a liderança de Haddad nas pesquisas e disse que seu correligionário pode, sim, vencer no município.

“É um momento bastante interessante para a gente quebrar um pouco esse tabu de não conseguir vitória em Americana”, declarou.

AMERICANA E OS GOVERNADORES

Veja como a cidade votou para o governo estadual em 20 anos

2002 (1º turno)

Geraldo Alckmin (PSDB) 38.005 votos – (34,09)

José Genoino (PT) 46.116 votos – (41,36)

Paulo Maluf (PPB) 19.811 votos – (17,77)

Carlos Apolinário (PGT) 3.299 votos – (2,96)

Lamartine Posella (PMDB) 1.813 votos – (1,63)

Carlos Roberto Pitolli (PSB) 972 votos – (0,87)

Antônio Cabrera (PTB) 935 votos – (0,84)

Antonio Pinheiro Pedro (PV) 186 votos – (0,17)

Robson Malek (Prona) 129 votos – (0,12)

Dirceu Travesso (PSTU) 87 votos – (0,08)

Ciro Moura (PTC) 89 votos – (0,08)

Levy Fidelix (PRTB) 15 votos – (0,01)

Roberto Siqueira (PSL) 7 votos – (0,01)

Anai Caproni (PCO) 16 votos – (0,01)

Osmar Lins (PAN) 11 votos – (0,01)

2002 (2º turno)

Geraldo Alckmin (PSDB) 56.400 votos – (49,05)

José Genoino (PT) 58.573 votos – (50,94)

2006 (1º turno)

José Serra (PSDB) 66.827 votos – (56,48)

Mercadante (PT) 43.383 votos – (36,66)

Plínio Sampaio (PSOL) 2.769 votos – (2,34)

Orestes Quércia (PMDB) 2.258 votos – (1,91)

Carlos Apolinário (PDT) 1.864 votos – (1,58)

Cláudio de Mauro (PV) 922 votos – (0,78)

Sarli Jr. (PAN) 99 votos – (0,08)

Professor Mario Luiz Guide (PSB) 60 votos – (0,05)

Cunha Lima (PSDC) 49 votos – (0,04)

Tarcísio Foglio (PSC) 28 votos – (0,02)

Eder Xavier (PTC) 18 votos – (0,02)

Anai Caproni (PCO) 17 votos – (0,01)

Fred Correa (PTN) 16 votos – (0,01)

Roberto Siqueira (PSL) 13 votos – (0,01)

2010 (1º turno)

Geraldo Alckmin (PSDB) 55.522 votos – (44,43)

Aloizio Mercadante (PT) 49.646 votos -(39,73)

Skaf (PSB) 7.617 votos – (6,1)

Fabio Feldman (PV) 6.666 votos – (5,33)

Celso Russomano (PP) 5.431 votos – (4,35)

Mancha (PSTU) 65 votos – (0,05)

Anai Caproni (PCO) 15 votos – (0,01)

2014 (1º turno)

Geraldo Alckmin (PSDB) 62.251 votos – (53,12)

Alexandre Padilha (PT) 18.615 votos – (15,89)

Skaf (PMDB) 32.710 votos – (27,91)

Gilberto Natalini (PV) 2.194 votos – (1,87)

Maringoni (PSOL) 849 votos – (0,72)

Laércio Benko (PHS) 367 votos – (0,31)

Walter Ciglioni (PRTB) 95 votos – (0,08)

Wagner Farias (PCB) 70 votos – (0,06)

Raimundo Sena (PCO) 33 votos – (0,03)

2018 (1º turno)

João Doria (PSDB) 36.403 votos – (32,51)

Paulo Skaf (MDB) 27.155 votos – (24,25)

Márcio França (PSB) 17.316 votos – (15,46)

Major Costa e Silva (DC) 9.896 votos – (8,84)

Luiz Marinho (PT) 9.077 votos – (8,11)

Rogério Chequer (Novo) 4.685 votos – (4,18)

Rodrigo Tavares (PRTB) 4.208 votos – (3,76)

Professora Lisete (PSOL) 3.036 votos – (2,71)

Prof. Claudio Fernando (PMN) 159 votos – (0,14)

Toninho Ferreira (PSTU) 54 votos – (0,05)