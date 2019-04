Em dez dias, dengue avança em 14 bairros de Americana

Entre os dias 15 e 25 de abril, a dengue se espalhou por mais 14 bairros de Americana. Segundo o boletim epidemiológico atualizado nesta quinta-feira, o número de casos positivos chegou a 1.028.

Os bairros “novos” que registraram a doença tiveram, no geral, apenas uma notificação. A exceção é o Centro, com nove casos positivos; o Parque Universitário, com três; Carioba, Monte Verde, Recanto Azul e São Luiz, com dois em cada.

Três jogadores do Rio Branco estão com suspeita da doença. São eles os meias Eduardo, Alê e o zagueiro William (leia mais no Caderno de Esportes). Americana investiga ainda dois casos suspeitos de febre chikungunya.

Além disso, a cidade teve duas mortes por febre hemorrágica e aguarda resultado de exame laboratorial. Como causa dos óbitos, estão sendo investigados dengue, febre amarela, febre maculosa e leptospirose. Nas cinco cidades da RPT (Região do Polo Têxtil) foram registrados 1.633 casos até o momento. Foram 264 em Sumaré, 198 em Santa Bárbara d’Oeste, 86 em Hortolândia e 57 em Nova Odessa.

COMO PREVENIR