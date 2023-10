Em crise, Cooperlírios sofre com fuga de mão de obra e vê reciclagem despencar

Única cooperativa do setor que atua em Americana enfrenta dificuldades financeiras, com baixos salários e efeito “bola de neve”

Funcionárias fazem a separação de materiais recicláveis na Cooperlírios, em Americana - Foto: Claudeci Junior/Liberal

A Cooperlírios, única cooperativa de reciclagem em Americana, está com suas atividades ameaçadas devido a uma crise financeira. A associação, que chegou a ter 42 funcionários há cerca de três anos, atualmente tem apenas nove. A quantidade de materiais sólidos reciclados também caiu de 70 para 13 toneladas, em média, por mês.

A realidade da cooperativa foi constatada pelo LIBERAL em visita ao local neste mês. De acordo com a presidente Sheila Patrícia Fernandes, a quantidade de contas que precisam ser pagas diminui o lucro e faz com que a renda mensal dos funcionários seja de aproximadamente R$ 800.

Como a remuneração é pequena, cada vez mais pessoas deixam a cooperativa e com isso a quantidade de materiais reciclados também cai, a ponto de não dar conta da demanda que chega à sede da cooperativa — que tem cenário semelhante a um aterro. Tudo isso afeta a renda no fim do mês, sendo que um fator leva a outro, o que torna a situação uma “bola de neve”.

“O ideal seria a pessoa vir aqui e tirar uma remuneração que dê para pagar aluguel, o que comer. Sei que tem o desconto do INSS [imposto do Instituto Nacional do Seguro Social]. Mas você receber R$ 800, como eles estão recebendo, a pessoa vai desanimando e vai atrás de outro emprego. Eu sinto que preciso de ajuda”, apelou Sheila.

A presidente da Cooperlírios Sheila Patrícia Fernandes – Foto: Claudeci Junior/Liberal

A presidente contou que a Cooperlírios precisa custear, mensalmente, contas de água, força, internet e o recolhimento do INSS. Segundo ela, o ideal seria que a cooperativa fosse isenta de pagar por esses serviços, o que poderia aumentar em até R$ 1 mil na remuneração de cada cooperado — que, em outros tempos, conseguia tirar até R$ 2 mil por mês.

Além disso, o grupo ainda guarda parte do lucro mensal para realizar manutenções e reformas, já que a sede tem problemas estruturais no telhado e nas cercas que delimitam o terreno.

Ao LIBERAL, Sheila disse que a Cooperlírios até conseguiria contratar, mas não há interesse das pessoas por conta do salário. Diante dos problemas, a presidente desabafou e pediu ajuda tanto financeira, quanto de mão de obra capacitada.

“A gente está abandonado aqui. Todos nós precisamos de uma capacitação. As pessoas que trabalham aqui precisam aumentar a mente, visar um crescimento da cooperativa, porque eu sozinha não dou conta. Eu me desdobro para ajudar elas e cuidar da administração. Elas também trabalham muito, mas a gente precisa crescer”, disse.

No mês passado, o presidente da cooperativa Juntos Somos Fortes, de Santa Bárbara d’Oeste, Antônio Carlos Vianna de Barros, afirmou ao LIBERAL que está disposto a ajudar a Cooperlírios.

Ele contou que faria uma visita à cooperativa para entender a situação. “O que a gente pode ajudar é orientando, conversando, trazendo o nosso conhecimento”, afirmou.

Como a prefeitura ajuda

Em nota, a Prefeitura de Americana informou que não cobra o ISSQN (Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza) da Cooperlírios e que concedeu o terreno onde está a sede da associação pelo prazo de 30 anos.

A administração também faz o recolhimento dos materiais sólidos e entrega para a cooperativa realizar a separação. Quanto à possibilidade de repasses ou verbas, a Secretaria Municipal de Fazenda disse não ser possível levantar essa informação.