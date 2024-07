Em convenção, federação PT, PV e PCdoB confirma apoio à Maria Giovana em Americana

A federação formada pelos partidos PT, PV e PCdoB reforçou, em convenção realizada neste domingo (28), apoio à sanitarista e ex-vereadora Maria Giovana Fortunato (PDT) para prefeita de Americana nas eleições municipais de 2024, que serão realizadas em 6 de outubro. O grupo ainda confirmou 20 candidatos ao Legislativo do município, sendo 13 deles da sigla liderada por Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O presidente da República, aliás, teve papel importante na decisão da federação de apoiar a pedetista no pleito local. O presidente do diretório do PT em Americana, Eduardo Coienca, lembrou que Lula “uniu partidos” nas eleições federais de 2022 e que a ordem é que seja feito o mesmo na esfera municipal, caso a legenda não tenha um potencial candidato ao Executivo.

Convenção do PT confirmou apoio à candidata Maria Giovana Fortunato – Foto: Divulgação / PT

“Já faz um ano que temos discutido os nossos caminhos e há seis meses decidimos que o melhor seria unir forças em torno de um projeto progressista, de alguém que teria mais condições de disputar e ganhar. Dos candidatos que se apresentaram, a maioria era bolsonarista e a única que está no campo democrático, da centro-esquerda é a Maria Giovana”, explicou Coienca.

Ainda de acordo com presidente do diretório local do PT, o grupo não indicou um vice para a sanitarista porque concorda com a candidatura de Pastor Aílton Gonçalves (PSB). A coligação, portanto, será formada por PDT, PSB, PT, PV e PCdoB.

Por parte da federação, serão 20 candidatos a vereador, sendo 13 do PT, cinco do PV e apenas dois do PCdoB. Entre eles estão a atual parlamentar Professora Juliana (PT), o próprio Coienca e Lurdinha Ginetti, que concorreu à prefeita nas eleições de 2020 e recebeu 1.476 votos — terminando em 8º lugar.

Veja os candidatos a vereador da federação

Álvaro Augusto (PT)

Professor Benedicto (PT)

Denise Loira do Jardim da Paz (PT)

Negão do Monte Verde (PT)

Eduardo Coienca (PT)

Professora Juliana (PT)

Val da Van (PT)

Raimundo do Zanaga (PT)

Professor Serafim (PT)

Magda Pastro (PT)

Lurdinha Ginetti (PT)

Neide Costureira (PT)

Marcos Morais (PT)

Claudemir dos Condutores (PCdoB)

Cris da Unegro (PCdoB)

Alan do Reggae (PV)

Angélica Feltrin (PV)

Batista Barbosa (PV)

Elisangela Fernanda (PV)

Geraldo Saladini (PV)