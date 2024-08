Em convenção, Chico é confirmado como candidato à reeleição em Americana

Chico Sardelli (PL) é, agora oficialmente, candidato à reeleição em Americana. O anúncio foi feito na manhã deste domingo (4), na sede do comitê de campanha do atual prefeito, no Jardim São Paulo. O vice será Odir Demarchi (PSD), repetindo a chapa vencedora das eleições de 2020, que recebeu 40 mil votos.

Dessa vez, porém, a coligação será diferente, motivada pela mudança de partido de Chico — oficializada em março de 2024. No pleito passado, o ex-deputado estava no PV e tinha em seu grupo PSB, Cidadania e PL. Já neste ano a aliança “Experiência que deu certo” será formada por PL, PSD, Agir, PRD, Podemos e DC.

Chico e Odir vão repetir dobradinha nas eleições de 2024, em Americana – Foto: Claudeci Junior/Divulgação

No evento deste domingo, todos os partidos se reuniram para colher as assinaturas dos vereadores e para aclamar o apoio à reeleição do atual chefe do Executivo americanense nas eleições, agendadas para 6 de outubro. Na sequência, cada legenda anunciou os pré-candidatos ao Legislativo.

Cerca de 600 pessoas acompanharam a solenidade, embora a organização tenha estimado um público rotativo de mais de 1 mil.

Ainda na convenção foram exibidos vídeos com mensagens de apoio à chapa gravados pelo governador do Estado, Tarcísio de Freitas (Republicanos); pelo presidente da Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo), André do Prado (PL); e pelo presidente do PSD e secretário de Relações Institucionais do Governo de de São Paulo, Gilberto Kassab.

Por fim, a cerimônia foi fechada com os pronunciamentos de Odir e Chico, nesta ordem. Ambos foram enérgicos em suas falas, inclusive o prefeito, que costuma adotar uma postura mais tranquila nos discursos, mas que nesta oportunidade decidiu mandar recado aos seus opositores.

“As coisas boas vamos continuar e incentivar ainda mais. Aquilo que não estiver dentro dos conformes, nós vamos corrigir. O importante é dizer que vamos respeitar os nossos adversários e tudo aquilo que for crítica construtiva, dá para tirar alguma coisa. Agora, saiu da linha, ‘vai ter pau’ também, não tenha dúvidas”, disse Chico.

Ainda que apoiadores tenham demonstram confiança durante a convenção, o atual prefeito esfriou o clima de “já ganhou”, em entrevista ao LIBERAL, e afirmou que disputará “voto a voto” do eleitorado americanense.

“Nós temos uma união em prol da cidade. Americana teve, ao longo desses quatro anos, uma estabilidade política, de fazermos aquilo que nós prometemos. Então eu espero o melhor”, comentou.

Coligação terá 120 candidatos a vereador

Além de ter arrebanhado uma grande quantidade de partidos, o grupo de Chico terá vários candidatos a vereador — ao todo, serão 120. A mudança do atual chefe do Executivo americanense do PV para o PL, na janela partidária de 2024, provocou uma corrida pelas vagas. A sigla liderada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro se tornou a maior da Câmara de Americana, com sete parlamentares.

Neste ano, os partidos podem indicar até 20 candidatos a vereador — o limite foi definido pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral) e corresponde ao atual número de cadeiras no Legislativo do município mais um.

“Os seis partidos de nossa coligação têm excelentes nomes na disputa pelas cadeiras da Câmara de Americana. Pessoas comprometidas com o progresso de Americana, com os valores da família e, acima de tudo, capacitadas e prontas para trabalhar em prol da população”, comentou o prefeito.

Confira os candidatos a vereador da coligação