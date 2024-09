Em construção, shopping de Americana troca de nome e confirma novos restaurantes

O shopping que está sendo construído em Americana tem um novo nome. Nesta sexta-feira (13), a gestão do empreendimento confirmou a mudança de Americana Mall para Americana Shopping e anunciou três novos restaurantes, incluindo uma unidade expressa da churrascaria O Matuto.

Também foram confirmados o restaurante de culinária mediterrânea Empório Don Manoel, voltado para a alta gastronomia, e o restaurante de comida japonesa NoHashi Sushi.

O centro comercial tem previsão de abrir as portas ao público no primeiro quadrimestre de 2025 e está com 75% das obras concluídas.

Shopping de Americana troca de nome e anuncia novos restaurantes – Foto: Americana Shopping/Divulgação

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“Queremos garantir que todos os visitantes encontrem algo que lhes agrade, desde opções tradicionais até experiências culinárias mais inovadoras. A heterogeneidade das opções é uma forma de mostrar nosso compromisso em atender às expectativas de um público diversificado”, disse um dos empreendedores do shopping, Roberto Restum.

Agora Americana Shopping, o empreendimento será na Avenida Nossa Senhora de Fátima, na altura do número 2.370, na Vila Israel.

A construção terá 28 mil metros quadrados e 120 lojas, além de praça de alimentação, dois restaurantes e estacionamento para 1,3 mil vagas. O shopping também terá seis salas de cinema da rede Cine A.

Inauguração

As obras do centro comercial começaram em 1º de março de 2023, com expectativa inicial de inauguração para maio deste ano, às vésperas do Dia das Mães.

Posteriormente, a previsão passou para setembro e, por fim, ficou para 2025. Segundo apuração do LIBERAL, a nova data deverá ficar entre março e abril.

Americana Shopping tem 75% das obras concluídas – Foto: Reprodução/Americana Shopping

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Entre as marcas que também foram confirmadas no shopping estão Renner, Jin Jin, Montana Grill, Griletto, Croasonho, YouCom, Boticário, Natura, Claro, Fair Play, Daielli Semi Joias, Cãochorro, La Salete, Glamour, Sheike, Parmeggio, Divino Fogão, Suco S/A, Danny Cosméticos, SMK, Planet Girls, Venom, Polo Wear, Lupo, Espetto Carioca, Bar do Mané, Cacau Show, Audacy Motors, Dom Renan Barbearia e Luiza Barcelos.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

*Estagiário sob supervisão de Diego Juliani.