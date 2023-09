Em cinco anos, hospital municipal em Americana só teve doação de córneas

Setembro é o mês de conscientização sobre a doação de órgãos. Em Americana, nos últimos cinco anos, o HM (Hospital Municipal) captou 514 córneas que foram destinadas para transplantes. No entanto, a ausência de registros de captação de outros órgãos e tecidos no mesmo período, além de refletir as dificuldades enfrentadas durante a pandemia de Covid-19, demonstra a necessidade de se conscientizar a população a respeito do tema.

Nos últimos cinco anos, o HM (Hospital Municipal) captou 514 córneas que foram destinadas para transplantes – Foto: Claudeci Junior – Liberal.JPG

Superintendente da Fusame (Fundação de Saúde de Americana), Lílian Franco de Godoi dos Santos afirma que as doações de córneas ocorrem de forma regular no hospital, com a captação e destinação final sendo realizadas com sucesso. Em relação à doação de outros órgãos, ela disse que não há informações disponíveis sobre como era o processo antes de ela assumir a gestão, no final de 2021.

Lilian também ressalta que a pandemia da Covid-19 teve um impacto significativo nas doações em geral, afetando a capacitação de profissionais e a conscientização sobre a importância da doação de órgãos. “Trabalharemos junto com a Santa Casa de Misericórdia de Chavantes [atual gestora do HM] para ampliar e estimular a doação de órgãos, bem como a capacitação dos profissionais nesse processo”, afirmou.

A fila de espera por um transplante de córnea no Brasil praticamente dobrou ao longo dos últimos cinco anos, passando de 12.212 em 2019 para 23.946 atualmente. O apontamento foi feito pelo CBO (Conselho Brasileiro de Oftalmologia), que alertou ainda que o volume de procedimentos não retomou os níveis pré-pandemia de Covid-19, e o total de intervenções realizadas no SUS (Sistema Único de Saúde) no ano passado é menor do que o que era executado no início da década passada.

Os dados foram disponibilizados no Observatório CBO, uma plataforma de acesso público e gratuito que reúne informações sobre consultas, exames, cirurgias e transplantes oftalmológicos realizados no país. De acordo com o levantamento, o número de transplantes de córnea no SUS voltou ao nível registrado em 2013, e em 2020, durante o auge da pandemia, o Brasil teve seu pior desempenho na década, com apenas 4.374 cirurgias realizadas.

Especialistas apontam que o acúmulo na demanda por transplantes de córnea não reflete um retrocesso estrutural no sistema de transplantes, mas sim um reflexo direto dos desafios enfrentados durante a pandemia.

“Doar é um ato de bondade. Um único doador pode salvar a vida de várias pessoas, pois é possível doar mais de um órgão e também tecidos”, afirma Luiz Antônio da Costa Sardinha, médico neurologista e coordenador da OPO (Organização de Procura de Órgãos) do HC (Hospital das Clínicas) da Unicamp, em entrevista compartilhada pela universidade.

Entre os órgãos que podem ser doados, o coração e o pulmão são os que possuem o menor tempo de preservação fora do corpo: de quatro a seis horas. Fígado e pâncreas vêm em seguida, com tempo máximo para transplante de oito a 16 horas. Já os rins podem aguentar até 48 horas antes de serem transplantados. As córneas, por outro lado, podem permanecer em boas condições por até sete dias e os ossos, por até cinco anos.

A doação. Atualmente, a doação de órgãos deve ser consentida. Não é mais necessário que a inscrição de doador de órgãos e tecidos esteja no RG ou na CNH (Carteira Nacional de Habilitação). A autorização para a doação é concedida pelos familiares com até o segundo grau de parentesco.

Referência na região em transplantes, o HC da Unicamp realizou entre 1984 – quando foi credenciado junto ao Ministério da Saúde para fazer os procedimentos – e o ano passado, 8.860 transplantes de rim, córnea, coração, fígado e medula óssea.

TIRE SUAS DÚVIDAS

Entenda como funciona a doação e o transplante de órgãos e tecidos no Brasil

Como posso ser doador?

Hoje, no Brasil, para ser doador não é necessário deixar nada por escrito, em nenhum documento. Basta comunicar sua família do desejo da doação. A doação de órgãos e tecidos só acontece após a autorização familiar.

Que tipos de doador existem?

Doador vivo: qualquer pessoa saudável que concorde com a doação. O doador vivo pode doar um dos rins, parte do fígado, parte da medula óssea e parte do pulmão. Pela lei, parentes até quarto grau e cônjuges podem ser doadores; não parentes somente com autorização judicial.

qualquer pessoa saudável que concorde com a doação. O doador vivo pode doar um dos rins, parte do fígado, parte da medula óssea e parte do pulmão. Pela lei, parentes até quarto grau e cônjuges podem ser doadores; não parentes somente com autorização judicial. Doador falecido: são pacientes com morte encefálica internados em UTI (Unidade de Terapia Intensiva), geralmente vítimas de traumatismo craniano ou AVC (derrame cerebral). A retirada dos órgãos é realizada em centro cirúrgico como qualquer outra cirurgia.

Quais órgãos e tecidos podem ser obtidos de um doador falecido?

Coração, pulmões, fígado, pâncreas, intestino, rins, córneas, veias, ossos e tendões.

Para quem vão os órgãos doados?

Os órgãos doados vão para os pacientes que necessitam de um transplante e estão aguardando em lista única, definida pela Central de Transplantes da Secretaria de Saúde de cada Estado e controlada pelo Ministério Público.

Como posso ter certeza sobre o diagnóstico de morte encefálica?

Não existe dúvida quanto ao diagnóstico. O diagnóstico de morte encefálica é regulamentado pelo Conselho Federal de Medicina. Dois médicos de diferentes áreas examinam o paciente, sempre com a comprovação de um exame complementar.

Após a doação o corpo fica deformado?

Não. A retirada dos órgãos e tecidos é uma cirurgia como qualquer outra e o doador poderá ser velado normalmente.

FONTE: ABTO (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE TRANSPLANTE DE ÓRGÃOS)