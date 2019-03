Em cinco anos, 11 gaviões aparecem mortos no Jardim Glória

Ao longo dos últimos cinco anos, 11 gaviões apareceram feridos ou mortos na casa de uma moradora do Jardim Glória, em Americana. O caso mais recente ocorreu no último domingo, quando uma ave ficou enroscada na antena de sua vizinha e não sobreviveu. Todos os 11 pássaros morreram.

De acordo com a mulher de 41 anos, que pediu para não ser identificada, o primeiro caso ocorreu em janeiro de 2014, quando um gavião com a asa ferida por um tiro de espingarda de chumbinho apareceu no quintal. A mulher pegou a ave e levou até a Polícia Militar Ambiental, mas o animal não resistiu. Foto: Divulgação

Em 2015, outro gavião foi encontrado já morto em seu quintal. Depois, de 2016 até o último domingo, mais nove aves chegaram mortas ou com ferimentos, sendo que algumas aparentavam terem sido envenenadas. Dos 11 casos, nove aconteceram durante os finais de semana.

“Para uma ave de rapina, 11 em quatro anos cair no mesmo local é estranho. Primeiro que é muito suspeito, segundo que é muito difícil. A gente não está acusando ninguém, mas ou tem alguém que cria calopsita ou algum outro tipo de ave por aqui e está dando tiro para espantar e acaba machucando. Eles estão sempre caindo por aqui”, comentou a moradora.

A última aparição ocorreu no domingo, por volta das 6h30, quando um gavião já machucado ficou preso na antena da casa da sua vizinha. A mulher registrou um boletim de ocorrência relatando que acionou a Gama (Guarda Municipal de Americana), Polícia Militar Ambiental, o Corpo de Bombeiros e o CCZ (Centro de Controle de Zoonoses), mas não ninguém apareceu para resgatar o animal, que morreu por volta das 9 horas.

“Eu paguei para uma pessoa ir lá, subir com segurança, tirar o bicho. Ele estava vivo quando eu liguei na Polícia Ambiental”, afirmou a moradora, que levou o animal ao Parque Ecológico de Americana para ser descartado de forma apropriada.

Segundo o ornitólogo, mestre em zoologia e especialista em conservação de aves de rapina neotropicais, Willian Menq, todas as aves são da mesma espécie: gavião-carijó. Comum nos centros urbanos do País, ele se alimenta de aves menores, roedores, aranhas e precisa de áreas arborizadas para viver, de acordo com o especialista.

Boletim de ocorrência

O CCZ (Centro de Controle de Zoonoses) informou que em casos de animal silvestre com suspeita de morte causada por humanos (maus tratos), a orientação é para que seja registrado um boletim de ocorrência por crime contra a fauna.

“Após as investigações, caso exista suspeita de alguma doença transmissível, os órgãos responsáveis são acionados para que sejam estabelecidas medidas de controle e monitoramento”, esclareceu o CCZ, por meio de nota.

Já a Gama informou que costuma atender esse tipo de caso “na medida do possível”, já que não possui equipamentos nem previsão legal, mas revelou que não registrou chamada da ocorrência desta natureza no domingo. O Corpo de Bombeiros argumentou que a ave já estava morta no momento do contato e que não havia autorização expressa da vizinha para entrar na casa.

A moradora, por sua vez, reforça que teria ligado para a Gama, e que era possível resgatar a ave pela sua própria casa, já que o muro seria baixo e permitiria contato com a antena.

A Polícia Militar Ambiental afirmou que resgata animais silvestres, mas desde que não seja em áreas de risco. “Realmente nós não dispomos de material necessário para realizar resgate de animal silvestre numa torre de telefone. Nesse caso a orientação é que seja acionado o Corpo de Bombeiros”, disse o tenente Matheus Sanchetta.