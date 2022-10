Em celebração, fiéis distribuem bolo de 10 metros na Paróquia São Benedito

O padre Alexander Turek Machado realizou a missa, a procissão nas ruas próximas a igreja e depois a benção do bolo

Como comemoração da festa do patrono, os membros da Paróquia São Benedito, no Jardim Colina, em Americana, realizaram a entrega gratuita de bolo de 10 metros de comprimento, na noite desta quarta-feira.

O padre Alexander Turek Machado realizou a missa, a procissão nas ruas próximas a igreja e depois a benção do bolo.

A integrante da comunidade, Rosane Cardoso, diz que a preparação da missa, procissão e entrega do bolo foram feitas com muita dedicação pelos voluntários.

Os integrantes da comunidade do Jardim Colina fizeram o bolo, que já virou uma tradição no município – Foto: Divulgação

“Os ingredientes foram doados e até as placas de bolo que foram usadas também vieram de donativos. O bolo foi feito pelos membros da nossa paróquia”, afirma.

Rosane disse que pelo menos 500 pessoas participaram da missa e depois permaneceram para retirada do pedaço, que teve recheio de doce de leite, com cobertura de coco e nozes.

Segundo ela, a entrega do bolo já é uma tradição na cidade e é realizada desde o ano de 2010. Os voluntários da comunidade já estão se preparando para as comemorações do próximo ano.