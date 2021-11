Em campanha de arrecadação, ONG Anjos Peludos realiza venda de massas

28 out 2021 às 13:53 • Última atualização 28 out 2021 às 15:13

A ONG (Organização Não Governamental) Anjos Peludos, de Americana, realiza a venda de massas para arrecadação de fundos para a instituição. São vendidas pizzas, lasanhas e nhoques no valor de R$ 35, e os pedidos podem ser feitos até o dia 3 de novembro, pelo telefone (19) 99921-8938.

Dinheiro será revertido para a ONG, que tem mais de 200 animais abrigados – Foto: Divulgação

A retirada será no dia 6 de novembro, das 14h às 16h, na Clínica Mundo Animal Veterinária, localizada na Avenida Cillos, 2.350, Jardim São José, em Americana. Quem não puder retirar, pode solicitar pela entrega do pedido com motoboy, com taxa de entrega combinada.

Dentre os sabores das pizzas, estarão disponíveis americana, calabresa, mussarela, presunto, portuguesa, vegetariana e frango com requeijão. Também terão as opções doces, de brigadeiro e romeu e julieta. Para as lasanhas, os sabores de presunto e queijo, frango e queijo com requeijão. Já o nhoque, serão dois tipos de molhos disponíveis: ao sugo e bolonhesa.

Arrecadação

São mais de 200 animais abrigados na ONG e a arrecadação será revertida para a Anjos Peludos na compra de ração, vacinas, laboratório, medicação, aluguel, IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) e energia.

“Os amigos sabem que nossa situação está muito difícil, mas não desistimos do nosso trabalho”, diz a a presidente da ONG, Cristiane Marques.

Na última terça-feira (26), a ONG resgatou uma ninhada com seis filhotes na Praia dos Namorados, em Americana. Pela manhã desta quarta-feira (27), um deles não resistiu. Os cinco que restaram serão passados por avaliação médica.

Animais foram achados em lixeira – Foto: Ernesto Rodrigues / O Liberal

Ainda no dia 5 de outubro, a Anjos peludos resgatou dez filhotes de cachorro , que foram encontrados dentro de uma lixeira no lado de fora de um colégio localizado na Avenida Brasil, no Parque Residencial Nardini, em Americana. De acordo com a presidente da ONG, eles estavam com anemia.

Na quarta-feira (27), os dez filhotes realizaram um novo hemograma para ver se a saúde deles teve melhora. Dependendo de como eles estiverem, poderão ir para a feira de adoção no Mercado Municipal de Americana neste domingo (31).