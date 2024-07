Inaugurações de obras e serviços públicos marcaram as últimas duas semanas antes do fim do prazo da Justiça Eleitoral, que proíbe a presença de candidatos em eventos do tipo a partir deste sábado.

Na região, prefeitos como Chico Sardelli (PL) e Rafael Piovezan (PL) miram um segundo mandato nas eleições marcadas para exatos três meses, em 6 de outubro. Nos últimos dias, eles buscaram evidenciar as ações do governo.

Em Americana, Chico esteve presente em uma maratona de eventos. Lançou um programa para a infância, anunciou repasses a entidades assistenciais, inaugurou UPA (Unidade de Pronto Atendimento), centro de inteligência da Gama (Guarda Municipal de Americana) e uma nova sede para a Secretaria de Assistência Social.

O prefeito Chico Sardelli (PL) durante inauguração de prédio da Assistência Social – Foto: Prefeitura de Americana/Divulgação

Também participou das entregas de revitalizações em praças da cidade, que tem sido uma marca de seu governo. Na semana anterior, ainda promoveu a inauguração da nova maternidade do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi e da revitalização do Mercado Municipal.

Mais discreto que o vizinho de Americana, Rafael Piovezan, de Santa Bárbara, também investiu nas inaugurações e anúncios.

O prefeito Rafael Piovezan (PL) durante anúncio de investimentos no Complexo Usina Santa Bárbara – Foto: Prefeitura de Santa Bárbara/Divulgação

O prefeito, que costuma ter pouco contato com jornalistas, chamou a imprensa para divulgar investimentos em leitos de UTI pediátrica no Hospital Santa Bárbara, mostrar o novo Teatro Municipal Manoel Lyra, revitalizado, reinaugurar o Parque dos Ipês, com esculturas de dinossauros, e complexos de saúde, além de anunciar um centro cultural na Usina Santa Bárbara. Tal como Chico, Piovezan tem investido na reforma de praças.

Prazo

A partir deste sábado, a três meses das eleições, o calendário da Justiça Eleitoral impõe restrições aos candidatos. Eles não podem, por exemplo, contratar shows artísticos pagos com recursos públicos e participar de inaugurações.

A legislação restringe, ainda, a divulgação de conteúdo sobre ações do governo. Por conta disso, os sites das prefeituras deixarão de exibir notícias, assim como os perfis institucionais dos governos no Instagram – a Prefeitura de Santa Bárbara, por exemplo, já havia retirado o perfil do ar na plataforma nesta sexta-feira.

