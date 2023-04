Em busca da independência

Conheça a história de superação de Caio, diagnosticado com TEA e atrás de um emprego

Engana-se quem pensa que as pessoas com TEA (Transtorno do Espectro Autista) têm limites para sonhar. O jovem Caio Gimenes dos Santos, de 20 anos, formou-se em técnico em paisagismo pelo Senac, em Americana, e espera sua oportunidade no mercado de trabalho.

Diagnosticado em grau leve, ele deseja trabalhar em alguma floricultura para ficar perto de suas principais paixões: as plantas. Comemorado hoje, o Dia Mundial de Conscientização Sobre o Autismo é uma luta pela inclusão e respeito.

O jovem Caio Gimenes dos Santos, de 20 anos, formou-se em técnico em paisagismo pelo Senac, em Americana – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

A mãe de Caio, a coordenadora pedagógica Lilian Patrícia Gimenes dos Santos, que estava acostumada a auxiliar os pais que identificavam alguns transtornos, precisou aprender a ter um novo olhar com o próprio filho. Especialistas são enfáticos em dizer que autismo não tem cura, pois não é uma doença, mas uma condição que necessita de acolhimento e cuidados.

Mas nem sempre o diagnóstico é tão simples. Os pais de Caio levaram o filho a vários exames e, somente após encontrar um médico especialista em transtornos em São Paulo e passar por uma consulta de quase três horas, conseguiram ter a certeza.

“Nem sempre os profissionais estão aptos para identificar. Eu sabia que tinha algo, mas não sabia o que era. Meu filho, por exemplo, nunca brincou, ele apenas separava seus brinquedos de dinossauros como carnívoros, herbívoros, entre outros”, relata.

Durante o ensino fundamental e médio, Caio permaneceu na mesma escola onde a mãe trabalha. “A inclusão não foi uma tarefa fácil. No ensino fundamental, por exemplo, ele tinha mais apoio, pois as crianças são mais acolhedoras. Já na fase da adolescência foi mais difícil, pois ele não tinha a mesma linguagem que os jovens, visto que eles são mais impacientes com o outro. Mas meu filho se superou”, relata Lilian.

Depois, Caio enfrentou um novo desafio sozinho. Ele decidiu estudar paisagismo em um curso noturno, longe do apoio da mãe. “O autista tem o hábito da rotina. Ele se deparou com outra escola, em horário diferente. Conversamos na escola que para que o meu filho tivesse as mesmas regras que os demais, sem preferências”, diz a mãe.

A coordenadora do Senac, Tatiuci Ferreira Rodrigues, lembra que a unidade se preparou para acolhê-lo da melhor forma. “Os professores da turma foram orientados e não falamos com os demais, pois entendemos que o próprio aluno deve falar ou não sobre a sua condição no momento em que ele decidir”, afirma Tatiuci.

No caso de Caio, ele tinha uma outra profissional para auxiliá-lo nas tarefas. “No início, o Caio não olhava nos olhos, mas depois fomos quebrando as barreiras e a interação dele sempre foi muito boa com todos os nossos colaboradores”, completa a coordenadora.

O pai de Caio, o policial militar Adriano Manoel Rédua dos Santos, relata que seu filho é seu companheiro e fã de abraços.

“Ele nos torna pessoas melhores e aos poucos vamos auxiliando para que possa ter a sua independência. Ele já tem seu próprio cartão bancário para as suas despesas e tem o sonho de constituir uma família. Falamos que se quiser isso também precisa ter responsabilidades em casa, arrumando suas coisas e quem sabe auxiliar sua esposa, quando precisar”, diz o pai.

A estimativa é de que haja no País 2 milhões de autistas, mas esse número deve ser atualizado. Pela primeira vez, o Censo do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) vai mapear quantas pessoas foram diagnosticadas de acordo com a região onde vivem.