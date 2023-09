Em Brasília, Chico pede R$ 85 milhões e 200 moradias para Americana

Prefeito se reuniu com o vice-presidente Alckmin e com o ministro Padilha, além de parlamentares; veja para onde seriam destinados os recursos

Alckmin e Chico estiveram reunidos nesta quarta, junto de secretários municipais e do vereador Leco Soares - Foto: Cadu Gomes/VPR

O prefeito Chico Sardelli (PV) pediu R$ 85 milhões e 200 moradias para Americana durante sua viagem a Brasília, nesta quarta-feira (27). As solicitações foram feitas tanto no Palácio do Planalto quanto no Congresso Nacional.

Do valor total pedido, R$ 60 milhões são para obras de saneamento do Córrego São Manoel. O serviço teria como objetivo acabar com as ocorrências de enchentes na Avenida da Saúde.

O chefe de Executivo também solicitou R$ 20 milhões para recapeamento e R$ 5 milhões para a implantação de uma clínica-escola para autistas no município.

Em sua passagem pela capital do País, Chico se reuniu com o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB), com o ministro da Secretaria de Relações Institucionais do governo federal, Alexandre Padilha, com o senador Rogério Carvalho (PT) e com os deputados federais Renata Abreu (Podemos) e Antonio Carlos Rodrigues (PL).

O prefeito estava acompanhado dos secretários municipais de Habitação e Desenvolvimento Urbano, Luiz Carlos Cezaretto, e de Comunicação e Tecnologia da Informação, Leon Botão. Houve reuniões que também contaram com a presença do vereador americanense Leco Soares (Podemos).

“Foi um dia de trabalho muito produtivo. Saímos às 4h de Americana, mas tenho certeza que essas visitas e reuniões renderão bons frutos à nossa cidade”, disse Chico, que também destacou a importância do encontro com o vice-presidente.

“O Alckmin é um amigo de longa data, que sempre olhou com carinho para Americana, e fez questão de abrir um espaço na agenda para nos receber. Ele colocou seu gabinete e sua equipe à disposição para os pleitos da nossa cidade e tenho certeza que irá nos ajudar muito”, afirmou.

Pedidos

O pedido referente ao Córrego São Manuel já havia feito por Chico em agosto, em contato com a equipe de Padilha, e foi reforçado e detalhado por ele nesta quarta, na reunião com o ministro.

O prefeito também protocolou um ofício para Padulina solicitando a inclusão de Americana no programa Minha Casa, Minha Vida, com a destinação de 200 moradias.

Ao senador Rogério Carvalho, Chico e Cezaretto pediram apoio na intermediação de R$ 20 milhões para obras de recapeamento.

“Mesmo não sendo de São Paulo, o Rogério tem uma história e uma relação muito forte com a nossa região de Campinas e se prontificou a ajudar no andamento desse pedido junto ao Ministério das Cidades”, disse o prefeito.

Sobre a clínica-escola para autista, as tratativas ocorreram com o deputado Antonio Carlos Rodrigues, coordenador da bancada federal paulista. O encontro também contou com a presença da deputada Renata Abreu, que, a pedido de Leco, está buscando apoio de outros deputados paulistas para a destinação dos R$ 5 milhões necessários.