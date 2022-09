Em ano recorde, Americana confirma 8ª morte por dengue

Empresa que atua em ações de combate à dengue supre ausência de servidores na área - Foto: Marília Pierre - Prefeitura de Americana

A Vigilância Epidemiológica de Americana informou, nesta terça-feira (6), a oitava morte por dengue no município. A vítima é um homem de 85 anos que morava no bairro Cidade Jardim. Segundo exame do Instituto Adolfo Lutz, a morte foi causada pelo tipo 1 do vírus.

O paciente começou a apresentar sintomas no dia 20 de maio, com dores musculares e articulares. No dia 23 de maio, foi internado em um hospital particular e faleceu no dia 20 de junho.

O paciente estava com câncer em estágio avançado, mas especialistas chegaram à conclusão de que o óbito foi decorrente da dengue, pois houve a detecção do vírus por meio do exame PCR, segundo informações da prefeitura.

Americana vive em 2022 um ano com recorde de óbitos pela dengue, desde quando a doença começou a circular na cidade, há 30 anos. Até então, o ano com o maior número de mortes era 2019, quando quatro pessoas foram vítimas.

Apesar de dobrar o número de mortes, porém, a quantidade de casos positivos da doença é menor do que em outros anos de epidemia.

Em 2022, foram 4,2 mil diagnósticos positivos, abaixo de períodos anteriores como em 2019, ano do último surto (4,5 mil casos), e as epidemias de 2014 (9 mil casos) e 2015 (7,3 mil casos). Neste ano, a temporada de infecções, no entanto, já se encerrou – geralmente, os meses com mais casos são entre março e maio.

Uma das explicações para o aumento dos casos seria a pandemia da Covid-19, cujas restrições teriam ajudado a reduzir as contaminações nos anos anteriores. A diminuição também poderia ser atribuída à circulação de um único sorotipo para o qual grande parte da população já teria adquirido imunidade.

Outro fator seria a redução das estruturas de combate ao mosquito, um possível reflexo das restrições da pandemia, bem como o relaxamento nas medidas preventivas por parte da própria população.

Para conter a proliferação do Aedes aegypti, a prefeitura contratou uma empresa para visitar imóveis em busca de criadouros e promover nebulizações nos bairros mais afetados.

Veja quem foram as vítimas em 2022

1) Homem, de 60 anos, morador do Centro, que faleceu em 4 de março. Laudo apontou sorotipo 1

2) Mulher, de 82 anos, moradora do Nova Americana, que faleceu em 13 de março. Laudo apontou sorotipo 1

3) Homem, de 63 anos, morador do Jardim Nossa Senhora do Carmo, que faleceu em 31 de março. Laudo apontou sorotipo 1

4) Mulher, de 43 anos, moradora do Zanaga, que faleceu em 29 de março. Não há informação sobre o sorotipo

5) Mulher, de 68 anos, moradora do Santa Inês, que faleceu em 12 de abril. Laudo apontou sorotipo 1

6) Mulher, de 84 anos, moradora do São Manoel, que faleceu em 30 de abril. Laudo apontou sorotipo 1

7) Mulher, de 65 anos, moradora da Vila Bertini, que faleceu em 12 de maio. Laudo apontou sorotipo 1

8) Homem, de 85 anos, morador da Cidade Jardim, que faleceu em 20 de junho

Sintomas da dengue

Os sintomas incluem febre, prostração geral, falta de apetite, dores musculares e articulares, dor no fundo dos olhos, cansaço, fadiga, enjoo, vômito, diarreia, entre outros.

Combate ao mosquito

O Aedes aegypti é um mosquito doméstico. Ele vive dentro de casa e perto dos seres humanos. Com hábitos diurnos, o mosquito (apenas a fêmea) se alimenta basicamente de sangue humano, principalmente ao amanhecer e ao entardecer, para se reproduzir. A reprodução acontece em água parada, limpa ou suja, a partir da postura de ovos pelas fêmeas. Os ovos são colocados em água e distribuídos por diversos criadouros.

Algumas medidas ajudam a evitar a proliferação do mosquito:

Tampe os tonéis e caixa d’água

Mantenha as calhas sempre limpas

Deixe garrafas sempre viradas com a boca para baixo

Mantenha lixeiras bem tampadas.

Deixe ralos limpos e com aplicação de tela

Limpe semanalmente ou preencha pratos de vasos de plantas com areia

Limpe com escova ou bucha os potes de água para animais

Retire água acumulada na área de serviço, atrás da máquina de lavar roupa

Fonte: Ministério da Saúde