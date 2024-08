Em ano eleitoral, número de moções de homenagem dispara na Câmara de Americana

Em ano de eleições municipais, agendadas para 6 de outubro, a quantidade de moções de homenagem feitas pelos vereadores da Câmara de Americana disparou. De acordo com levantamento do LIBERAL, realizado por meio do site do Legislativo americanense, até julho de 2024 foram 489 proposituras de aplauso e de congratulação protocoladas pelos parlamentares.

O número contrasta com os dos mesmos períodos dos anos anteriores desta legislatura. Nos sete primeiros meses de 2023, foram 255 moções do tipo. Por sua vez, em 2022 foram 264 e em 2021, 133.

Juninho Dias é o vereador com mais homenagens propostas por meio de moção – Foto: Câmara de Americana/Divulgação

Das 489 homenagens protocoladas na câmara neste ano, 200 são de Juninho Dias (PSD), que é, com sobras, o vereador que mais apresentou – 199 delas são de aplauso.

Essa quantidade é impulsionada por moções a atletas ou integrantes de um mesmo grupo. Ou seja, em vez de o parlamentar fazer uma propositura para homenagear a todos, ele opta por fazer uma para cada envolvido na ação.

Por exemplo, 33 moções foram apresentadas para atletas das três melhores equipes do campeonato “Igrejas Cup”, promovido em maio deste ano, no campo society do Zanaga. Outras 14 proposituras foram destinadas a colaboradores do Instituto Jr. Dias.

Ainda houve nove homenagens para participantes de um campeonato estadual de karatê e 12 para jogadores do time Sub-10 do Instituto Jr. Dias, que conquistou o vice-campeonato da Liga Campineira de Futsal.

Procurado pela reportagem, Juninho disse que “todas as moções apresentadas são importantes e pertinentes”.

Na sequência do levantamento feito pelo LIBERAL, vêm Thiago Martins (PL) com 64 moções, Thiago Brochi (PL) com 45, Lucas Leoncine (PSD) com 33 e Marcos Caetano (PL) com 24.

Entre as homenagens propostas por esses parlamentares, estão aplausos pelos 25 anos da FAM (Faculdade de Americana) e pelo trabalho da Gama (Guarda Municipal de Americana), ambas de autoria de Brochi; aplausos ao Rock Day Festival e à Festa do Peão de Americana, de Martins; e a pastores e proprietários de comércios, como duas de Caetano.

Muitas moções são destinadas a igrejas e iniciativas religiosas, como, por exemplo, uma de Leonora Périco (PL) à Assembleia de Deus pela realização do evento “Tarde da Benção”. Também há várias parabenizando a prefeitura, como pela inauguração do Núcleo de Especialidades, de Luiz da Rodaben (PRD).

Todas as moções são votadas pelo Legislativo e, se aprovadas, diplomas dentro de um envelope em papel cartolina são entregues às pessoas ou às instituições celebradas – por isso, há gastos com materiais. Em alguns casos, é necessário fazer o envio dessas homenagens, o que também gera custos.

De acordo com a assessoria da câmara, as moções, assim como requerimentos, indicações e projetos de lei, são “proposituras fruto da atividade parlamentar e não geram custos adicionais além do custo operacional já decorrente dos trabalhos legislativos”.

Ainda segundo a Casa, não é possível calcular esse custo operacional, já que levaria em consideração os gastos gerais com papéis, impressora, energia elétrica, a hora trabalhada do funcionário que imprimiu a moção e até mesmo a caneta utilizada para assinar.