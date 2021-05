Em Americana, Vigilância vai monitorar viagens que chegam do Maranhão

Preocupação é com variante da Covid-19 detectada no Estado no último dia 14

Com o intuito de impedir a chegada da variante P4 do novo coronavírus (Covid-19), mais conhecida como cepa indiana, a Uvisa (Unidade de Vigilância em Saúde) de Americana começa a monitorar passageiros vindos do Maranhão a partir desta quinta-feira.

No município semanalmente chegam dois ônibus do estado. O primeiro deles deve estacionar na rodoviária hoje, entre 8 e 10 horas. O segundo tem previsão de chegar no sábado.

Atualmente, a Viação Itapemirim é a única empresa a promover um itinerário a partir de São Luís, com duração de cerca de 48 horas até chegar ao município.

De acordo com a Uvisa, na maioria das vezes esses veículos vêm sem passageiros, porque param em diversas cidades antes de chegar em Americana. Mesmo assim, conforme a assessoria de imprensa da prefeitura, a vigilância sanitária irá acompanhar essas chegadas e, caso constate alguma pessoa com sintomas sugestivos para Covid-19, vai realizar teste e um inquérito sobre o passageiro, verificando o local de origem e o destino, além de fazer o acompanhamento.

A preocupação com passageiros do Maranhão se deve ao fato de, na última sexta-feira, seis tripulantes de navio que chegou àquele estado vindo da Malásia terem sido identificados com a variante do vírus. O navio chegou ao Maranhão em 14 de maio.

Nesta quarta, o Estado de São Paulo confirmou um caso de contaminação da cepa indiana em um passageiro que veio da Índia no dia 22 de maio. O homem de 32 anos desembarcou no Aeroporto Internacional de Guarulhos, tendo o diagnóstico confirmado pelo Instituto Adolfo Lutz. Esse passageiro, no entanto, é de Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro.

De acordo com o Instituto Adolfo Lutz, há centenas de variantes do novo coronavírus ao redor do mundo. Quatro delas são consideradas “variantes de atenção” pelas autoridades sanitárias devido à possibilidade de aumento de transmissibilidade ou gravidade da infecção, por exemplo. São elas: P.1, B.1.1.7, B.1.351 e B.1.617.2.

DIAGNÓSTICO. O instituto diz ainda que a detecção de novas variantes não deve ser confundida com diagnóstico, nem pode ser considerada de forma isolada. “Trata-se de um instrumento de vigilância que contribui para o monitoramento da pandemia, não sendo necessário do ponto de vista técnico e científico sequenciamentos individualizados uma vez confirmada a circulação local da variante”.