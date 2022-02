Em Americana, vereador Dr. Otto Kinsui recebe ponte de safena após infarto

Parlamentar sofreu um infarto no último dia 20; segundo a assessoria, ele deve ter alta ainda nessa semana

O vereador de Americana Dr. Otto Kinsui (Cidadania) implantou uma ponte de safena em cirurgia na última quinta-feira (27), no Hospital Unimed. De acordo com a assessoria de comunicação do parlamentar, o procedimento correu bem e ele tem alta prevista para esta semana.

Dr. Otto sofreu um infarto no último dia 20. Dias antes, ele havia testado positivo para Covid-19. Porém, o problema no coração não teve relação com o coronavírus, segundo a assessoria.

O parlamentar seria transferido para o quarto ainda nesta segunda-feira (31). Desde a cirurgia, ele se recuperava na UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Na câmara, o vereador está sendo substituído pela suplente Rosangêla Gallardo Caro.