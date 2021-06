Em Americana, vacinação na FAM tem aglomeração e reclamações

Moradores que procuraram a universidade para serem imunizados denunciaram falta de organização e tumulto - Foto: Ernesto Rodrigues - O Liberal.JPG

O segundo dia de vacinação contra o coronavírus (Covid-19) realizado pela Prefeitura de Americana, nas dependências da FAM (Faculdade de Americana), foi marcado por aglomeração. Moradores que procuraram a universidade nesta segunda-feira (21) para serem imunizados denunciaram falta de organização e tumulto.

No sábado, a faculdade sediou pela primeira vez a vacinação para pessoas com 50 anos ou mais. Na data, no entanto, não foram registradas reclamações.

“Fui levar um documento para o meu marido que aguardava o horário dele na fila e quando cheguei me deparei com aglomeração total e distanciamento zero. A pessoa vai tomar vacina e corre o risco de sair de lá contaminado porque está todo mundo junto, aglomerado”, reclamou Sandra Regina Gonçalves, 50 anos.

Ela também questionou a falta de estrutura. “Uma pessoa ficava gritando o nome da pessoa que seria a próxima a tomar vacina. Mas quando ela gritava, todos se amontoavam porque não conseguiam ouvir. Muita falta de organização”.

A aposentada Aparecida Fernandes, 77 anos, também reclamou da situação. “Com tanto espaço que tem dentro dessa faculdade e deixam a gente nessa situação, sem nenhum distanciamento”, desabafou. A idosa disse só ter tomado a primeira dose da vacina nesta segunda-feira porque se recuperava de crises de asma e temia ser imunizada. “Me convenceram que mesmo com crises, era melhor tomar a vacina”.

A Prefeitura de Americana disse que vai apurar a situação relatada pelos moradores. “Reforçamos que o início do trabalho no local é recente, portanto, o trabalho é avaliado e reavaliado diariamente para que se verifique possíveis melhorias e que com o avançar do tempo possa ter melhores resultados”.

A administração reiterou ainda que é fundamental que as pessoas cheguem somente na hora agendada para a sua vacina, evitando assim que haja mais gente na espera.

O ponto de vacinação na FAM é resultado de uma parceria entre a faculdade e a prefeitura. A instituição cede e infraestrutura e a administração municipal se responsabiliza pela logística e aplicação da vacina.