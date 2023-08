Em Americana, umidade relativa do ar chegou a 20,8% na quarta-feira

A baixa umidade relativa do ar em Americana, nesta quarta-feira (23), fez com que a Defesa Civil indicasse estado de atenção no início da tarde desta quinta (24). O alerta tem como objetivo atentar à população quanto aos cuidados com a saúde, principalmente sobre a importância de se manter hidratado.

De acordo com dados do Ciiagro (Centro Integrado de Informações Agrometeorológicas), o município chegou a atingir ontem o índice de umidade de 20,8%. A Organização Mundial da Saúde (OMS) considera preocupante quando o índice está abaixo de 60%. Entre 31% e 40%, estado de observação; 21% e 30%, de atenção; e entre 12% e 20%, de alerta.

Umidade relativa do ar chegou em 20,8% em Americana – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

“É considerado estado de atenção, pois a umidade do ar está muito baixa e a previsão é baixar o índice ainda mais, com a falta de chuva, tempo seco e a alta da temperatura, prevista para os próximos dias”, disse o coordenador da Defesa Civil, João Miletta.

A situação de estiagem causa impacto na saúde da população e riscos ao meio ambiente, com a questão das queimadas e poluentes do ar. Também é aconselhável umidificar o ambiente com vaporizadores, toalhas molhadas, recipientes com água, permanecer em locais protegidos do sol e aplicar soro no nariz.

Mudança repentina no tempo pode ajudar

O Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura) chamou a atenção, nesta quinta, para uma mudança repentina no tempo na RMC (Região Metropolitana de Campinas).

Nuvens carregadas sobrevoam as cidades de Sumaré, Hortolândia, Paulínia, Americana e Santa Bárbara d’Oeste — no sentido Piracicaba.

Sendo assim, há possibilidade de pancadas isoladas de chuva, o que pode colaborar para o aumento da umidade relativa do ar. Entretanto, não há expectativa de chuvas torrenciais ou tempestades.