Em Americana, troca de poste deixa moradores e comerciantes sem internet desde domingo

Uma troca de poste na Rua Tuiuti, na Vila Santa Catarina, em Americana, prejudicou moradores e comerciantes de um quarteirão, que estão sem acesso à internet desde o último domingo (18) após a CPFL Paulista ter cortado os cabos de todas as operadoras. O LIBERAL esteve no local nesta terça-feira (20) e verificou que os fios estão pendurados na iluminação.

O LIBERAL esteve no local nesta terça (20) e verificou que os fios estão pendurados – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

O proprietário de um escritório contábil, Roberval Simões, 72, acompanhou toda a substituição do poste durante o fim de semana e contou que recebeu da companhia uma notificação sobre o serviço, que destacava a possibilidade de interrupção no fornecimento de energia. Porém, ele não imaginava que a internet também poderia ser afetada.

“A CPFL veio aqui no domingo, levantou o poste que tinha e um funcionário chegou cortando todos os fios. Aí colocaram o novo poste no lugar e ligaram os fios de energia. No mesmo dia a energia voltou, mas a internet, não. É complicado, porque eu preciso da internet. Como que você envia documentos para a Receita Federal?”, questionou.

Já a gerente administrativa Adelita Fonseca, 45, trabalha em uma clínica de medicina ocupacional e notou que estava sem acesso na manhã desta segunda (19).

Indignada com a demora para o restabelecimento, ela foi nos estabelecimentos e residências vizinhos para perguntar sobre as situações, e ouviu que todos estavam sem internet.

“Isso complica o nosso trabalho. Hoje em dia a internet é necessária como a energia e a água. Aqui na clínica nós temos servidores remotos, então a gente precisa da internet para mandar informações. Se for necessário fazer um agendamento por meio do Poupatempo, também não dá.”

De acordo com Adelita, o poste teria sido trocado devido a um prédio que está perto de ser concluído e ainda não era contemplado pela rede elétrica do quarteirão, que vai do número 539 ao 638. Ela e Roberval reclamaram da falta de comunicação da CPFL com as operadoras.

Resposta

Após questionamento do LIBERAL, a companhia informou que antes de executar qualquer obra em seus postes é “enviado um comunicado para as empresas de telecomunicações, contendo todas as informações necessárias para que compareçam, na data e hora marcadas, para efetuar a regularização dos cabos de suas responsabilidades.”

Quanto ao caso da Rua Tuiuti, a CPFL Paulista disse que notificará novamente as provedoras envolvidas para que verifiquem e regularizem seus cabos.