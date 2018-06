Em Americana, troca de placas vai custar R$ 867 mil

A Prefeitura de Americana pagará R$ 867 mil na instalação de 10 mil placas de identificação de vias em diversos bairros. O trabalho começará a partir de julho, no Parque das Nações e Morada do Sol, com a colocação de 1.500 placas, segundo informações da Utransv (Unidade de Trânsito e Sistema Viário). O valor inclui as placas e os postes metálicos, além da mão de obra.

Foto: Arquivo / O Liberal

A empresa Tintapavi Indústria e Comércio de Tintas será a responsável pelos serviços de instalação de placas na cidade. O valor de investimento prevê a aquisição de placas, tachões, parafusos, poste de aço, cola, longarinas, entre outros acessórios, para o atendimento da demanda de serviços de manutenção e revitalização de sinalizações viárias no município.

De acordo com informações da Sosu (Secretaria de Obras e Serviços Urbanos), o objetivo é melhorar e reforçar a segurança dos pedestres, condutores de veículos, motociclistas e ciclistas, em conformidade com o CTB (Código de Trânsito Brasileiro). Além disso, haverá placas com nomes das ruas e avenidas, atendendo moradores e Correios.

Segundo informações da prefeitura, a compra compreende placas de trânsito redondas de R$ 39 cada, placas retangulares com nome das vias de R$ 28,90 cada e os postes de aço com custo de R$ 180 cada.