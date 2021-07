Em Americana, tráfego em aeroporto mais do que dobrou no ano passado

Mesmo com pandemia do novo coronavírus, movimento de pousos e decolagens teve crescimento na comparação com 2019

Dados de tráfego aéreo divulgados pela Prefeitura de Americana mostram que mesmo com a pandemia do novo coronavírus (Covid-19) o número de pousos e decolagens no Aeroporto Municipal Augusto de Oliveira Salvação mais que dobrou no ano passado em comparação com 2019.

Aeronave se prepara para decolar no aeroporto municipal; local tem 28 hangares ocupados – Foto: Ernesto Rodrigues – O Liberal

No ano passado, foram realizados 7.684 pousos e decolagens. O número representa mais que o dobro em relação ao tráfego aéreo registrado um ano antes, quando foram feitos 3.369 pousos e decolagens. Os dados constam na edição 2021 do Informativo Socioeconômico elaborado pela prefeitura.

A administração municipal diz não ser possível atribuir o aumento a um fator apenas, no entanto, acredita que a instalação de uma segunda escola de aviação no aeroporto certamente contribuiu para o crescimento de pousos e decolagens.

Gerente-geral da Flyer Indústria Aeronáutica, Luiz Claudio Gonçalves diz que a empresa sentiu o aumento de pousos por meio da manutenção das aeronaves, serviço oferecido pelo grupo. “Atribuímos isso a uma nova necessidade de locomoção devido à pandemia. As pessoas têm preferido ir com sua própria aeronave ao invés de ficar dentro do avião com mais gente”, diz Luiz Cláudio.

Além disso, afirma o gerente, a economia está andando mais o que exige um ritmo mais rápido nas decisões. “E para que isso aconteça, nada mais importante do que um transporte rápido e ágil que pode atingir mais de 2.550 municípios onde se têm aeroportos ou pistas de pouso”. O grupo teve um aumento de cerca de 20% nas manutenções de aeronaves no ano passado.

Também instalada no aeroporto de Americana, a Baburich Manutenção e Assessoria de Aeronaves, diz que o movimento de tráfego aéreo aumentou consideravelmente desde fevereiro deste ano.

“Está bem melhor do que o ano passado. Acredito que por conta da vacinação [contra o novo coronavírus]”, afirma Suelen dos Santos Pinheiro, que é analista administrativa da empresa.

De acordo com ela, pilotos e donos de aeronaves estão vacinados e se sentem mais seguros para voltar a voar.

“Muitos falam que voltaram porque tomaram a vacina e a maioria tomou dose única. Os que trabalham em linhas aéreas viajam muito para o exterior e conseguiram tomar a vacina lá fora”. O grupo realiza, em média, seis manutenções de aeronaves por semana.

Às margens da Rodovia Luiz de Queiroz, aeroporto de Americana tem passado por reformas – Foto: Ernesto Rodrigues – O Liberal

Localizado a apenas 35 quilômetros de Campinas e 110 quilômetros de São Paulo e próximo das principais rodovias do estado, o aeroporto municipal realizou, entre janeiro e junho deste ano, 2.068 pousos e decolagens, 13% a menos que no mesmo período de 2020 (2.384) e 49% a mais que em 2019 (1.381).

A prefeitura afirma ter projetos para o aeroporto que envolvem melhoria e ampliação da estrutura, todos em tramitação, que serão anunciados em momento oportuno. “Neste ano, uma pequena obra foi feita na recepção com um novo banheiro, rampa de acesso ao prédio, troca do piso, portas e janelas e reforma da parte elétrica e pintura da fachada”. O local tem 28 hangares, todos ocupados atualmente.