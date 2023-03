Em Americana, Teatro Paulo Autran sedia primeira edição do TEDx

O teatro Paulo Autran, em Americana, recebe em 15 de abril, das 15 às 19 horas, o primeiro TED Talks no município. O evento, denominado TEDx Carioba, abordará temas sobre educação, meio ambiente, autoconhecimento, racismo, homossexualidade, inspiração e motivação. Cada assunto será exposto em palestras de no máximo 18 minutos de duração.

Entre os nomes que estarão em Americana destaca-se Maya Eigenmann, pedagoga, educadora parental, pós-graduada em neurociência e em educação positiva. Seu livro “A Raiva Não Educa, a Calma Educa” é best-seller no Brasil.

A professora Flávia Rodrigues, organizadora do TEDx – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

Também marcará presença André Baldo, escritor, filósofo e psicoterapeuta. Após uma crise existencial, ele decidiu abandonar tudo para dar a volta ao mundo em busca de autoconhecimento, estudando in loco grandes lideranças positivas como Nelson Mandela e Mahatma Gandhi.

O termo TED vem das iniciais de tecnologia, entretenimento e design. Foi criado em 1984, nos Estados Unidos, como forma de conferência para reunir pessoas das três áreas.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Em 2009, para ampliar as conferências para mais lugares, foi criado o TEDx, que são eventos locais organizados de forma independente. Neles, são realizados os TED Talks, formados por palestras de até 18 minutos. Podem organizar os eventos apenas quem tem a licença aprovada pela organização TED.

Em Americana, a organizadora do evento é a professora Flávia Rigonato Rodrigues. “Conseguimos a licença e abrimos na cidade a organização TEDx. Escolhi o nome Carioba por ser um bairro conhecido de Americana. Somos todos voluntários. Sou professora e apaixonada pelas palestras neste formato, sempre uso em minhas aulas. O evento é pelo prazer de fazer um trabalho voltado para educação”, contou ao LIBERAL.

De acordo com Flávia, o conceito TED se espalhou pelo mundo ao ponto que todos queriam ter pequenas organizações, daí o X acrescentado ao termo. “É como se fôssemos ‘franquias’, mas não recebemos nada”, explica.

Flávia diz que o dinheiro arrecadado com as inscrições vai custear filmagem, alimentação dos palestrantes e equipe, hotel e outros gastos. A expectativa é reunir 100 pessoas.

O evento é voltado para adultos e as inscrições custam R$ 150 (inteira) e R$ 75 (meia). Os ingressos podem ser comprados por meio do link no perfil do Instagram @TEDxCarioba.